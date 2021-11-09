Публицист Чаусов: «Почему Россия отказалась от нормандской встречи 11 ноября»

Политическая полемика вокруг очередной встречи в «нормандском формате», которая должна была состояться 11 ноября, набирает в последние дни обороты. В частности, свое недовольство предложениями России высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению украинского министра иностранных дел, Россия «тормозит» процесс переговоров. Более того, в одном из недавних интервью Кулеба заявил следующее:

«Недавно Украина получила, одновременно с Германией и Францией, проект итогового документа встречи министров “нормандского формата”, который предложила РФ. Он был далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией. Фактически российское предложение шло вразрез с ними и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о некоторой бесполезности грядущей встречи в том виде, в котором она предлагается западными партнерами и Украиной. По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства:

«Мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность — “давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что “нормандский формат” работает”».

Фактически подтвердила этот настрой и спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Отвечая на претензии Дмитрия Кулебы, она отметила:

«[Россия ] не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно — выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в “нормандском формате”, и тогда появится повод обсудить и новую встречу».

Федеральное агентство новостей /

Здесь, наверное, стоит напомнить, что такое этот самый «нормандский формат» и о чем высокие стороны договаривались ранее. А также почему данный процесс на текущий момент фактически зашел в тупик.

Первая нормандская встреча между лидерами Германии, Франции, России и Украины в рамках этого мероприятия состоялась в начале июня 2014 года во Франции и была инициирована на тот момент французским президентом Франсуа Олландом.

Суть «нормандского формата», если упрощать максимально, в том, чтобы выработать некую дорожную карту по выполнению Минских соглашений. Собственно, она и была разработана «нормандской четверкой» в феврале 2015 года уже в Минске и носит название «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», или «Второе минское соглашение».

Иными словами, «нормандский формат» предполагает не принятие решений о том, как и что делать с Востоком Украины и «народными республиками», а как корректно выполнить то, что уже зафиксировано в этих самых Минских соглашениях. И вот с содержательной частью уже минских переговоров у той же Украины большие проблемы. Неоднократно украинские политики заявляли о желании не просто пересмотреть эти договоренности, а вообще как-то изменить место проведения, да и саму структуру данных переговоров.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года говорил, что Украина не выходит из минских переговоров только потому, что это могло бы означать отмену санкций в адрес России:

«Мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (“народных республик”. — Прим. ФАН). Но лично я бы вышел».

В апреле этого года глава Украины вообще предложил «изменить минские договоренности, поскольку они устарели».

Собственно, если разбирать текст пакета Минских соглашений, то становится понятна эта реакция Украины, в том числе и по поводу «нормандского формата». В числе целого ряда миротворческих мер с обменом пленными, участием наблюдателей ОБСЕ, налаживанием экономики «народных республик», есть в документе и такой пункт:

«Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Если переводить с дипломатического на русский, это означает федерализацию власти на Украине методом тотальной конституционной реформы. А также предоставление максимально широкой политической автономии ДНР и ЛНР. Да и другим украинским регионам.

Учитывая нынешнюю обстановку в этом государстве, а также менталитет местных политических элит, это может крайне ослабить нынешний официальный Киев и вообще привести к центробежным процессам в и так фактически расколотой на Восток и Запад стране. Но признать свою слабость ни Зеленский, ни иные украинские политики не могут. А потому беспрестанно обвиняют Россию в «торможении процессов», одновременно с этим критикуя и сами соглашения как то ли «устаревшие», то ли «несвоевременные».

Отсюда, в общем-то, очевидна и реакция России. Документы, разработанные еще в 2015 году, так и висят в своеобразном «дипломатическом вакууме», и, похоже, никто уже не ждет каких-то существенных подвижек в реализации этих решений. В том числе и после проведения очередной нормандской встречи. Ну а если практического смысла во всем этом пока нет — зачем в очередной раз встречаться?

К слову, помимо непосредственных участников переговорного процесса, свою «лепту» в нагнетание напряженности вносят и США. Например, сейчас параллельно с публичными высказываниями дипломатов о «нормандском формате» пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил со следующим заявлением:

«Мы продолжаем видеть вызывающие обеспокоенность перемещения российских военных в западных районах РФ и около Украины».

Федеральное агентство новостей /

Вроде напрямую все эти события не связаны, но уж больно все происходит единовременно и даже как-то синхронно. И есть подозрение, что таким образом Вашингтон дает Киеву подсказку, как отказаться от намеченной нормандской встречи, если все же Германия и Франция сумеют договориться с Россией. Ну как же проводить переговоры, когда тут такая «российская угроза»? А мы помним, что политическая субъектность Украины — с 2014 года понятие крайне условное и очень зависящее от политической воли США.

В сухом же остатке можно видеть следующее: пакет Минских соглашений, которые отказывается под любыми предлогами принимать Украина. Попытки хоть как-то изобразить дипломатическую активность и «прогресс» со стороны Германии и Франции. И четкое видение Россией того, что на нынешнем этапе очередная встреча «нормандской четверки» не принесет вообще никаких практических результатов.

В этом смысле весьма прозрачно нашу позицию по принятию резолютивных документов на нормандской встрече изложил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин канцлеру ФРГ (на тот момент. — Прим. ФАН) Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема».

И есть все основания полагать, что эта «проблема» затянется надолго. Поскольку у европейских партнеров нет четкого видения, что делать с Украиной. Особенно при постоянном давлении со стороны США. А Россия просто не хочет тратить свои ресурсы на непонятное мероприятие с весьма неочевидным результатом.