Блогер из США «50 оттенков Нью-Йорка» рассказала об организации праздников в семье Байдена

Вашингтон, 9 ноября. Жизнь президента США Джо Байдена в Белом доме полна неожиданностей и парадоксов. На самые необычные детали быта американского лидера указала автор блога «50 оттенков Нью-Йорка».

Автор блога живет в США и активно интересуется общественной и политической жизнью Соединенных Штатов. В одном из бытовых семейных вопросов она задалась целью выяснить детали быта жильца белого здания по адресу Вашингтон, Пенсильвания-авеню, 1600. Блогер удивилась некоторым особенностям того, как живет чета Джо и Джилл Байденов.

«Я спросила у мужа, сколько человек охраняет американского президента. Выяснилось, что около 4000, причем это специально отобранные и подготовленные специалисты, у которых и "муха не пролетит"... президентскую семью обслуживают около 100 человек. Это дворецкий, горничные, флорист, повара — список далеко не полон. А на званые обеды и приемы обитатели резиденции нанимают еще и официантов», — пишет автор «50 оттенков Нью-Йорка».

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Однако далеко не все президентской семье достается за счет государства. Блогер удивилась, но согласилась с тем, как организованы в Белом доме семейные праздники. Чтобы устроить торжество, Джо Байдену приходится оплачивать продукты и обслуживание из своего кармана, и единственное, что бесплатно предоставляет государство — это повар.

То же самое и с химчисткой. За счет государства убираются ковры и чистится мебель, но личная одежда главы государства и живущих с ним членов семьи должна приводиться в порядок за их средства. За каждый подобный шаг президенту США выставляется счет.

С другой стороны, констатирует блогер, зарплата и льготы с лихвой покрывают эти неудобства. Оклад президента США составляет около 200 тысяч долларов в месяц, а по истечении срока полномочий ему предоставляется пожизненная аренда жилья и офиса за счет государства, повышенная пенсия, транспорт и охрана.

Рейтинги президента США Джо Байдена продолжают падать. В начале ноября уровень доверия к главе государства обновил антирекорд и составил лишь 38%.