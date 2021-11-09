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Путин пожелал здоровья Пахмутовой и ее мужу в честь день рождения пианистки

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 12:22
Общество
Путин пожелал здоровья Пахмутовой и ее мужу в честь день рождения пианистки
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения пианистку и композитора Александру Пахмутову, которой исполнилось 92 года. Поздравительную телеграмму главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что Пахмутову знают и любят миллионы людей. По мнению президента, пианистка снискала народную любовь благодаря большому таланту, удивительной искренности и доброжелательности, а также преданности профессии.

Глава государства назвал песни авторства композитора замечательными, жизнеутверждающими и не стареющими с годами. В поздравлении Путин упомянул и супруга Пахмутовой — поэта-песенника Николая Добронравова.

«От души желаю Вам и уважаемому Николаю Николаевичу здоровья и благополучия», — подчеркнул президент России.

В прошлом году Александра Пахмутова и ее муж перенесли коронавирус. Композитор долго не появлялась на публике после болезни, но впоследствии все же вышла в свет.

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