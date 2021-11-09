Политолог Рогов о ситуации на границе Польши и Белоруссии: «Лицемерие ЕС бьет все рекорды»

Ситуация на белорусско-польской границе с каждым часом все больше обостряется и рискует выйти из-под контроля. Беженцы с Ближнего Востока намерены любым способом попасть на территорию Евросоюза, даже ценой собственных жизней. Политолог, лидер запорожского движения «Славянская гвардия» Владимир Рогов в беседе с ФАН прокомментировал происходящее.

Если нелегальные мигранты все же решатся на полномасштабный штурм заграждений и предпримут попытку перейти границу и попасть в ЕС, все может закончится кровопролитием.

Утром, 8 ноября, ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Все началось с сообщений о том, что в сторону Польши движется большая группа мигрантов, которая планирует попасть на территорию Европейского союза. Министр обороны Польши Мариуш Блащак привел пограничные войска в боевую готовность. По его словам, там было более 12 тысяч солдат и офицеров.

Беженцы предприняли несколько попыток прорваться в Польшу. Местные пограничники применили против них слезоточивый газ.

К вечеру ситуация успокоилась, но беженцы до сих пор продолжают находиться рядом с ограждениями вблизи польской границы со стороны Белоруссии. Нелегальные мигранты обустроили палаточный лагерь, поскольку все еще надеются на то, что попадут на территорию ЕС.

В проблеме, которая за одни сутки переросла в настоящую катастрофу, европейские чиновники в один голос винят Белоруссию — мол, это именно Минск устроил намеренную провокацию. И это при том, что белорусские власти неоднократно предупреждали, что они не в состоянии бесконечно сдерживать поток нелегальных мигрантов, которые начали бежать в Европу не просто так — это результат последовательной политики Запада, в частности ЕС, когда тот ввязывался в конфликты на Ближнем Востоке.

Политолог Владимир Рогов прокомментировал обострение на белорусско-польской границе. По его словам, лицемерие Европы бьет все рекорды.

«Если говорить о ситуации на белорусско-польской границе, то это классический пример общего лицемерия со стороны Европы, которое бьет все рекорды. Так, например, польскую границу штурмуют иракские курды, которых ждет политическое убежище в Германии, если они туда попадут. Но попасть на территорию ФРГ они могут лишь тогда, когда пройдут польскую границу. Берлин заявляет: «Мы вас ждем, дорогие курды, так как вы сотрудничали с дружественными режимами и боролись с терроризмом, но пускать мы вас не будем». Все, что нужно было сделать для этих людей, — открыть коридор с проверкой документов, чтобы разрешить ситуацию», — указал собеседник ФАН.

Эксперт считает, что Евросоюз хочет подкупить чиновников из стран Ближнего Востока, чтобы они прервали поток нелегальных мигрантов в ЕС.

«Насколько мне известно, сейчас в Польше всерьез решают проблему ужесточения законодательства, но не знают, как это сделать. Потому что никто из польских пограничников стрелять в пересекающих границу нелегалов не будет и не может. С другой стороны — без стрельбы есть реальные проблемы в плане того, как удержать границу на замке. Сколько ты не строй заборы — они ломаются. Запад сегодня пытается решить проблему с мигрантами путем подкупа живущих на Ближнем Востоке чиновников. Сейчас выезжает пул, чтобы договориться со своими коллегами на тех территориях за определенную мзду не выпускать людей, прекратить рейсы, которые летят в Минск. Я думаю, что деньги возьмут, но проблема так и не будет решена. Параллельно с этим в Евросоюзе готовят пакет санкций против авиакомпаний, которые привозят мигрантов в Минск. Но люди летят абсолютно легально», — рассказал эксперт.

По словам Владимира Рогова, проблему с беженцами можно решить только если Запад поможет странам Ближнего Востока восстановить прежнее благополучие. Однако, отметил политолог, никто из иностранных государств этого делать не хочет и не будет.

«Эта проблема может иметь только системное решение. Нужно повысить уровень жизни людей на Ближнем Востоке, а также прекратить войны и ограбления этих государств. Мы прекрасно понимаем, что люди уезжают не от хорошей жизни, а от терроризма, нестабильности и всего того бардака, который творится на их родине. Поэтому, естественно, они отправляются в Евросоюз, который для них является небесами обетованными на земле. Однако никто эту проблему на Западе решать не собирается», — резюмировал Владимир Рогов.

Защита государственной границы во время угрозы является абсолютно естественной. Такое заявление опубликовал в Facebook премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.