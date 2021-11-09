Посол Мальты в Ливии подтвердил скорое открытие Генконсульства в Бенгази

Бенгази, 9 ноября. Посол Мальты в Ливии Чарльз Салиба встретился с заместителем премьер-министра переходного Правительства национального единства североафриканского государства Хусейном Атыей аль-Катрани. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и укрепление связей. Они также рассмотрели возможность расширения дипломатической миссии Валлетты на севере Африки.

«Чарльз Салиба подтвердил скорое открытие консульства Мальты в Бенгази», — говорится в сообщении.

سفير مالطا: قريبا فتح القنصلية في بنغازي https://t.co/vMSyqZQ93G — بوابة أفريقيا الإخبارية (@afrigatenewsly) November 8, 2021

Посол Мальты и заместитель главы переходного правительства обсудили механизм возобновления работы генерального консульства республики в городе Бенгази с целью предоставления услуг всем гражданам, желающим посетить страны Евросоюза. Специалисты прорабатывают технические вопросы по выдаче шенгенских виз.

Аль-Катрани поблагодарил представителя Валлетты за оказанное доверие и расширение дипломатической миссии в стране.

Ранее сообщалось, что Ливия и Мальта возобновят выдачу туристических виз. Мероприятие проходит в рамках соглашения по развитию двусторонних отношений.