Эрдоган намерен увеличить численность турецкого контингента в Ливии

Анкара, 9 ноября. Президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует увеличить численность турецкого контингента на западе Ливии на фоне международных призывов к выводу иностранных сил с территории страны. Об этом пишет издание Asharq Al Awsat.

В минувшую пятницу в Стамбуле состоялась встреча лидера республики с премьер-министром переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой. Они рассмотрели двусторонние отношения и развитие ситуации в североафриканском государстве.

По данным источников СМИ, политики коснулись двух меморандумов о взаимопонимании, давших старт открытой турецкой экспансии на ливийские земли. Документы подписаны в конце 2019 года с бывшим триполитанским Правительством национального согласия, возглавляемым Файезом Сарраджем.

Участники встречи также обсудили увеличение численности миссии, дислоцированной в Триполи. Они договорились о том, что ПНЕ в скором времени официально запросит у Анкары отправку дополнительных военных специалистов. Эрдоган в ответ обязуется продолжать всяческую поддержку нынешнего ливийского кабмина.

Турецкий контингент и лояльные республике сирийские наемники до сих пор находятся на территории войсковых лагерей и баз западного региона. Это происходит несмотря на региональные и международные требования о выводе иностранных сил до избирательного процесса. Президентские и парламентские выборы в Ливии намечены на 24 декабря.

Анкара продолжает перебрасывать оружие и боевиков, тем самым срывая усилия Совместного военного комитета «5+5» по постепенной эвакуации зарубежных формирований из страны. Министерство обороны Турции объясняет эти действия «сотрудничеством» с Триполи.