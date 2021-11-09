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Турецкие археологи раскопали элементы статуй древнегреческих богов в городе Кютахья
Общество

Невероятная удача улыбнулась археологическому отряду в турецком городе Кютахья. Ученые обнаружили головы статуй древнегреческих богов — Диониса и Афродиты.

«Эти находки, по мнению археологов, показывают, что политеистические верования Древней Греции все еще существовали в эпоху Римской империи, кроме того, они наводят на мысль о том, что в этой области могла быть скульптурная мастерская», — рассказал археолог Эргин Акин.

Как считают ученые, головы божеств любви и виноделия были вырезаны из известняка примерно 5000 лет назад. Теперь археологи могут воссоединить их с ранее найденными каменными телами.

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