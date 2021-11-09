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Татарстан вошел в тройку самых доступных регионов Приволжья по аренде жилья
Общество
Татарстан вошел в тройку самых доступных регионов Приволжья по аренде жилья
pixabay.com  / 

Казань, 9 ноября. Татарстан вошел в топ-3 по доступности аренды жилья в Приволжском федеральном округе. В общероссийском рейтинге столица республики заняла 26 место.

Как сообщает издание KazanFirst, в исследовании аналитиков РИА «Рейтинг» рассчитывалась доступность аренды жилья для семей с двумя детьми, которые могут позволить себе снять типовую двухкомнатную квартиру. Как выяснилось, в Татарстане могут потратиться на это только 45% семей.

Первое место в округе заняла Пензенская область — здесь могут себе позволить снимать жилье 46% семей с двумя детьми. Далее идет Пермский край — 45%, а следом Татарстан — тоже 45%.

В топ-5 также вошли Оренбургская область (41%) и Башкортостан (40%).

Ранее ФАН рассказывал о рекомендациях юриста по аренде жилья. Арендодателям следует максимально детально прописывать все условия в договоре.

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