Актер Иван Стебунов рассказал о своей роли в истории с ДТП Михаила Ефремова

Москва, 9 ноября. Звезда сериалов «Курсанты» и «Котовский» Иван Стебунов объяснил, как он связан со смертельной аварией, случившейся по вине актера Михаила Ефремова. Актер сыграл некую роль в истории с этим ДТП.

По словам Стебунова, он разговаривал с Ефремовым по телефону за пару дней до страшного происшествия. В момент беседы актер, севший впоследствии пьяным за руль, был нетрезв, пишет «СтарХит».

«Я понял, что пружина сжимается, что он уже долго не выходил из этого состояния, было плохое предчувствие. Позвонил его доктору, наехал, мол, почему тот ничего не предпринимает», — поделился Стебунов.

В роковой вечер, когда произошла авария, артист поехал к Ефремову, чтобы дождаться врача в его квартире. Однако по пути он увидел скопление автомобилей на дороге и очень знакомый Jeep. Сотрудник ГИБДД подтвердил, что внедорожник принадлежит Ефремову. Стебунов даже успел немного пообщаться с пребывавшим в шоке товарищем, из-за чего в СМИ впоследствии появилась информация, что за рулем автомобиля якобы мог находиться не Ефремов, а его коллега.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Напомним, смертельное ДТП с участием Ефремова случилось в центре Москвы летом 2020 года. Внедорожник, за рулем которого находился актер, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице от полученных травм.

Суд приговорил Ефремова к 7,5 года лишения свободы. Адвокаты артиста пытаются обжаловать это решение и заявляют, что здоровье их клиента в неволе стремительно ухудшается.