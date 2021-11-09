Собчак рассказала о планах родить второго ребенка

Москва, 9 ноября. Знаменитая телеведущая Ксения Собчак призналась, что после рождения сына Платона сильно изменилась. В том числе у нее обновилось представление о материнстве. И теперь светская львица задумывается о рождении второго малыша.

В молодости «блондинка в шоколаде» была очень категоричной в вопросах детей. Она неоднократно заявляла, что не хочет становиться матерью. Но пять лет назад она забеременела.

У Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын, которого назвали Платоном. Для ведущей это был первенец. Знаменитость души не чает в сыне и гордится им, показывая публике успехи наследника.

Брак с Виторганом был недолгим. Через пару лет после рождения малыша супруги развелись. Собчак встретила новую любовь — режиссера театра и кино Константина Богомолова. Несколько раз в год Собчак приписывают беременность от артиста, но совместных детей у пары пока нет. Однако супруги не исключают рождение общего ребенка.

«Если бог даст, то почему нет. Это не признание: я не беременна сейчас. Будет – значит будет. Я бы, наверное, хотела да. Я очень изменила свое мнение об этом всем после рождения Платона», — ответила 40-летняя звезда в эфире шоу «Пусть говорят».

Ксения Собчак счастлива в браке с Константином Богомоловым уже два года. Она часто делится милыми кадрами с мужем, показывая поклонникам, какими влюбленными глазами смотрит на нее благоверный.