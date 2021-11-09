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Бойцы ЦВО получили свыше двух тысяч новейших портативных радиостанций «Азарт» в 2021 году

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 12:03
Армия
Бойцы ЦВО получили свыше двух тысяч новейших портативных радиостанций «Азарт» в 2021 году
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Екатеринбург, 9 ноября. Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) с начала 2021 года получили более двух тысяч цифровых портативных радиостанций шестого поколения «Азарт-П1». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В сообщении пресс-службы ЦВО отмечается, что за 2021 год новейшие портативные радиостанции «Азарт-П1» в количестве двух тысяч единиц получили войска в нескольких субъектах ВС РФ, а также военнослужащие на российской военной базе в Таджикистане.

«Новые средства связи пришли на замену радиостанций более ранних модификаций, стоявших на вооружении подразделений общевойсковых объединений и воинских частей в Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Самарской и Оренбургской областей, а также российской военной базы в Таджикистане», — говорится в сообщении.

Известно, что «Азарт-П1» способна работать при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Она предназначена для засекреченной связи тактического звена и сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на вооружение 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа поступят девять боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Также сообщалось, что военнослужащие ЦВО в Туве открыли новую станцию для подачи в больницы республики жидкого кислорода для лечения больных COVID-19, передает телеканал «360».

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