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МИД России констатировал реализацию положений трехсторонних договоренностей по Карабаху

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 12:02
Политика
МИД России констатировал реализацию положений трехсторонних договоренностей по Карабаху
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 9 ноября. Зафиксированные в трехстороннем заявлении глав России, Армении и Азербайджана договоренности по Нагорному Карабаху в целом выполняются, сказано в сообщении российского МИД.

В связи с годовщиной трехсторонних соглашений по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе внешнеполитическое ведомство РФ отметило, что стороны сохраняют приверженность реализации всех положений заключенных договоренностей.

«Сегодня мы можем констатировать, что зафиксированные в Заявлении от 9 ноября 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений», — сказано в документе.

Как стало известно ранее, президенты Турции и Азербайджана торжественно открыли международный аэропорт в Карабахе.

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Армения азербайджан мид карабах
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