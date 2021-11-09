Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 13:25
13:25
Политика
Политолог Жаров: «Чем громче Киев обвиняет «Газпром», тем жестче будут условия транзита газа»
13:25
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении Mercedes и SsangYong Kyron на севере Петербурга
13:25
Происшествия
Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору «Шанинки» Сергею Зуеву
13:25
Экономика
Песков: Путин держит на контроле вопрос поставок товаров на Дальний Восток
13:24
Весь мир
Алжир призвал к мирному урегулированию кризиса в Ливии
13:22
Общество
Актер Мужикян оценил фильм «16-й»: «Это новое явление в нашем кино»
13:21
Общество
Врач Чуланов сообщил, что третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую
13:16
Общество
Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ после ухода Женовача
13:15
Армия
Замглавы Пентагона Хайди Шу: американская армия теряет технологическое лидерство
13:14
Происшествия
Момент массового ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве попал на видео
Все новости

Специалисты ZALA Aero провели испытание морского беспилотника-камикадзе КУБ-БЛА

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 11:59
Армия
Специалисты ZALA Aero провели испытание морского беспилотника-камикадзе КУБ-БЛА
kalashnikovgroup.ru  /  АО «Концерн «Калашников»

Москва, 9 ноября. Персонал компании ZALA Aero (является структурным подразделением государственного концерна «Калашников») испытал барражирующий боеприпас КУБ-БЛА.

Была успешно протестирована морская модификация ударного беспилотника-камикадзе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК «Калашников».

«Комплекс КУБ-БЛА - это универсальное средство поражения. Благодаря компактным габаритам КУБ запускать его можно даже с десантно-штурмовых катеров», — заявили представители концерна.

В будущем возможно массированное, то есть «роевое» применение барражирующих боеприпасов КУБ-БЛА, отметили в ГК «Калашников».

Ранее стало известно о разработке в России интеллектуального и маневренного боеприпаса-беспилотника с катапультным запуском. О создании специалистами Росатома снаряда для ловли вражеских дронов специальной сетью информировал телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Специалисты ZALA Aero провели испытание морского беспилотника-камикадзе КУБ-БЛА
бпла беспилотники куб
Комментировать