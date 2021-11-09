Специалисты ZALA Aero провели испытание морского беспилотника-камикадзе КУБ-БЛА

Москва, 9 ноября. Персонал компании ZALA Aero (является структурным подразделением государственного концерна «Калашников») испытал барражирующий боеприпас КУБ-БЛА.

Была успешно протестирована морская модификация ударного беспилотника-камикадзе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК «Калашников».

«Комплекс КУБ-БЛА - это универсальное средство поражения. Благодаря компактным габаритам КУБ запускать его можно даже с десантно-штурмовых катеров», — заявили представители концерна.

В будущем возможно массированное, то есть «роевое» применение барражирующих боеприпасов КУБ-БЛА, отметили в ГК «Калашников».

Ранее стало известно о разработке в России интеллектуального и маневренного боеприпаса-беспилотника с катапультным запуском. О создании специалистами Росатома снаряда для ловли вражеских дронов специальной сетью информировал телеканал «360».