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Сценарист сериала «Доктора Кто» Боб Бейкер скончался в 82 года

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 11:58
Общество
Сценарист сериала «Доктора Кто» Боб Бейкер скончался в 82 года
pixabay.com

Лондон, 9 ноября. Британский сценарист и продюсер Боб Бейкер ушел из жизни на 83-м году жизни. Новостью о смерти Бейкера поделилось издание The Guardian.

Роберт Джон Бейкер родился в Бристоле в 1939-м. Работу над сценарием сериала «Доктора Кто» Бейкер вел с 1971по 1979 год. Благодаря его мастерству были созданы самые яркие персонажи шоу.

Также известный сценарист создал вместе с Ником Парком серию про Уоллеса и его пса Громита в сценарии ко второй короткометражке «Неправильные штаны» (1993).

Ранее стало известно о смерти американского актера Дина Стоквелла, который известен зрителям по сериалу «Квантовый скачек». Ему было 85 лет.

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смерть сериал доктор кто Боб Бейкер
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