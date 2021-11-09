Как Польша использует проблему с мигрантами в отношениях с Евросоюзом

Польша стягивает войска на границу с Белоруссией, разворачивая там бронетанковое соединение, которое за пару последних лет неоднократно отрабатывало действия на случай «российского вторжения». Однако на этот раз польским танкистам приходится выступать против большой группы беженцев из Сирии, Ирака и ряда других стран, которые через белорусскую границу намерены попасть в Евросоюз и просить там убежища.

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Варшава изначально не приветствовала решение ЕС о предоставлении мигрантам из северной Африки и стран Магриба права на проживание в европейских государствах, и с 2015 года фактически саботировала указания Брюсселя.

Политика «открытых дверей» была не по нраву как народу Польши, так властям — они уже тогда прекрасно понимали на примере ряда других европейских государств, к чему может привести «мультикультурная революция», внедряемая в Евросоюзе.

ТАСС / Щеглов Леонид

Идеологическая борьба

Брюссель последовательно пытался принудить Варшаву следовать в фарватере общеевропейской политики, но поляки до сих пор уклоняются от навязываемых обязательств. За это ЕС накладывает на страну разного рода экономические и политические санкции.

Не вдаваясь в причины появления мигрантов на белорусско-польской границе, хочется отметить, что Польша своими действиями, отчасти демонстрационного характера (сдерживание миграционного потока танковыми батальонами), всеми силами пытается вовлечь Евросоюз в разрешение данной проблемы, признавая свое фактическое бессилие над сложившимися обстоятельствами.

wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej

В свою очередь Брюссель, памятуя давний отказ Варшавы присоединиться к политике «открытых дверей», демонстративно игнорирует сигналы о помощи. Тем самым он, безусловно, не только раздражает польское руководство, но и ясно показывает всем другим европейским столицам готовность оставить члена ЕС со своими проблемами один на один.

При этом, как известно, ежемесячно из Польши в Германию проникает значительное число мигрантов, претендующих на различного рода государственные преференции, мифы о которых настоятельно распространяются среди беженцев.

Another video from the Polish MoD. The wire cutters guy is now equipped with a shovel. With a similar result. https://t.co/zrUKepGP4l pic.twitter.com/QO1g3Eim61 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Однако сегодняшний поток мигрантов превосходит все ранее наблюдавшиеся волны. Дошло до того, что ВС Польши привели в боевую готовность войска, дислоцированные на восточном направлении. Новая инициатива подразумевает, что в течение шести часов после получения соответствующего приказа, силы национальной армии должны приступить к выполнению боевых задач любой сложности.

Ранее в связи с проблемой мигрантов такие тревоги не объявлялись. По крайней мере, об этом так громко не заявлялось в открытой печати.

ТАСС / Щеглов Леонид

Что делает Брюссель

Брюссель осудил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в пособничестве мигрантам и заявил, что подобные действия, характеризуемые не иначе как «гибридная война», недопустимы как сейчас, так и в дальнейшем.

As the migration crisis launched by #Lukashenko progresses, Poland is consistently boosting the protection of its border with Belarus. 10 K soldiers have been deployed there to support the Polish border guards. Each attempt to illegally cross the border will be exposed instantly! pic.twitter.com/tfNZG5AZ1W — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 7, 2021

Столь «мощная» поддержка Варшавы со стороны ЕС вызвала реакцию бывшего председателя Евросовета, а ныне председателя крупнейшей в блоке «Европейской народной партии» Дональда Туска.

Он заявил, что если Брюссель и дальше будет игнорировать миграционный кризис в Польше, то Варшава, руководствуясь четвертой статьей Устава НАТО, созовет экстренное совещание Североатлантического альянса, где поставит вопрос «ребром». В документе регламентируется возможность для этого в том случае, если кто-то из стран-участниц оборонного блока почувствует угрозу своей «территориальной целостности, политической независимости или безопасности».

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Вопросы и ответы

Есть все основания полагать, что Туск знает реальные возможности НАТО в сложившейся ситуации. Бывший председатель Европейского Совета как никто другой понимает, что для применения многонациональных сил необходимо коллективное единогласное решение всех 30 стран-членов альянса, чего в настоящее время достичь, скорее всего, не представляется возможным. Военный блок и без того трещит по швам, так что речи о боевом использовании сил Альянса и быть не может.

С другой стороны, о каком применении силы можно говорить? Пустить против мигрантов боевую авиацию, танки и артиллерию? Конечно же, нет. Тогда для чего Дональд Туск вспомнил про Устав НАТО и взаимную поддержку стран-участниц?

Poland deployed 12,000 troops to its Belarus border to block migrants and asylum seekers.



Thousands of refugees, including children, face freezing temperatures and food shortages. Some report being forced across the border by Belarus, and then pushed back. At least 10 have died. pic.twitter.com/1AmMeKVS22 — AJ+ (@ajplus) November 8, 2021

А может быть только для того, чтобы подчеркнуть перед Брюсселем важность усилий Варшавы в деле борьбы с незаконной миграцией, идущей с востока? Для того, чтобы создать видимость значимости для Европы прилагаемых Польшей усилий? Для того, чтобы можно было в пламени событий снизить санкционную и политическую нагрузку со стороны ЕС? Вполне возможно, почему бы и нет?

Польше было бы удобнее просто обеспечить беженцам «коридор» в Германию, куда, собственно, те и стремятся. Но было бы, наверное, глупо не использовать ситуацию в свою пользу и, раздув масштаб проблемы до необходимости использовать танковые соединения, не взыскать с ЕС требуемых преференций.

???? UPDATE: Migrants attempt to storm Polish border wall – while chanting “Germany”



Footage appears to show parts of the barbed wire fence destroyed as multiple troops defend the border aided by a ????– the refugees shouting “Germany” as they are blocked from entering Poland. pic.twitter.com/m8DqI3W5jg — PalasAtenea@ 57.734 (@AthenaGmia) November 8, 2021

Евросоюз кажется политически и экономически монолитной структурой только со стороны. На поверку выходит, что это совсем не так. И проблеме мигрантов в реальности Европа противостоять уже не может.