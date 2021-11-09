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Как Польша использует проблему с мигрантами в отношениях с Евросоюзом
Весь мир
Как Польша использует проблему с мигрантами в отношениях с Евросоюзом
ТАСС  /  Щеглов Леонид

Польша стягивает войска на границу с Белоруссией, разворачивая там бронетанковое соединение, которое за пару последних лет неоднократно отрабатывало действия на случай «российского вторжения». Однако на этот раз польским танкистам приходится выступать против большой группы беженцев из Сирии, Ирака и ряда других стран, которые через белорусскую границу намерены попасть в Евросоюз и просить там убежища.

Варшава изначально не приветствовала решение ЕС о предоставлении мигрантам из северной Африки и стран Магриба права на проживание в европейских государствах, и с 2015 года фактически саботировала указания Брюсселя.

Политика «открытых дверей» была не по нраву как народу Польши, так властям — они уже тогда прекрасно понимали на примере ряда других европейских государств, к чему может привести «мультикультурная революция», внедряемая в Евросоюзе.

Беженцы у польской границы
ТАСС / Щеглов Леонид

Идеологическая борьба

Брюссель последовательно пытался принудить Варшаву следовать в фарватере общеевропейской политики, но поляки до сих пор уклоняются от навязываемых обязательств. За это ЕС накладывает на страну разного рода экономические и политические санкции.

Не вдаваясь в причины появления мигрантов на белорусско-польской границе, хочется отметить, что Польша своими действиями, отчасти демонстрационного характера (сдерживание миграционного потока танковыми батальонами), всеми силами пытается вовлечь Евросоюз в разрешение данной проблемы, признавая свое фактическое бессилие над сложившимися обстоятельствами.

Польский военнослужащий
wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej

В свою очередь Брюссель, памятуя давний отказ Варшавы присоединиться к политике «открытых дверей», демонстративно игнорирует сигналы о помощи. Тем самым он, безусловно, не только раздражает польское руководство, но и ясно показывает всем другим европейским столицам готовность оставить члена ЕС со своими проблемами один на один.

При этом, как известно, ежемесячно из Польши в Германию проникает значительное число мигрантов, претендующих на различного рода государственные преференции, мифы о которых настоятельно распространяются среди беженцев.

Однако сегодняшний поток мигрантов превосходит все ранее наблюдавшиеся волны. Дошло до того, что ВС Польши привели в боевую готовность войска, дислоцированные на восточном направлении. Новая инициатива подразумевает, что в течение шести часов после получения соответствующего приказа, силы национальной армии должны приступить к выполнению боевых задач любой сложности.

Ранее в связи с проблемой мигрантов такие тревоги не объявлялись. По крайней мере, об этом так громко не заявлялось в открытой печати.

Беженцы у польской границы
ТАСС / Щеглов Леонид

Что делает Брюссель

Брюссель осудил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в пособничестве мигрантам и заявил, что подобные действия, характеризуемые не иначе как «гибридная война», недопустимы как сейчас, так и в дальнейшем.

Столь «мощная» поддержка Варшавы со стороны ЕС вызвала реакцию бывшего председателя Евросовета, а ныне председателя крупнейшей в блоке «Европейской народной партии» Дональда Туска.

Он заявил, что если Брюссель и дальше будет игнорировать миграционный кризис в Польше, то Варшава, руководствуясь четвертой статьей Устава НАТО, созовет экстренное совещание Североатлантического альянса, где поставит вопрос «ребром». В документе регламентируется возможность для этого в том случае, если кто-то из стран-участниц оборонного блока почувствует угрозу своей «территориальной целостности, политической независимости или безопасности».

Учения НАТО в Европе
kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Вопросы и ответы

Есть все основания полагать, что Туск знает реальные возможности НАТО в сложившейся ситуации. Бывший председатель Европейского Совета как никто другой понимает, что для применения многонациональных сил необходимо коллективное единогласное решение всех 30 стран-членов альянса, чего в настоящее время достичь, скорее всего, не представляется возможным. Военный блок и без того трещит по швам, так что речи о боевом использовании сил Альянса и быть не может.

С другой стороны, о каком применении силы можно говорить? Пустить против мигрантов боевую авиацию, танки и артиллерию? Конечно же, нет. Тогда для чего Дональд Туск вспомнил про Устав НАТО и взаимную поддержку стран-участниц?

А может быть только для того, чтобы подчеркнуть перед Брюсселем важность усилий Варшавы в деле борьбы с незаконной миграцией, идущей с востока? Для того, чтобы создать видимость значимости для Европы прилагаемых Польшей усилий? Для того, чтобы можно было в пламени событий снизить санкционную и политическую нагрузку со стороны ЕС? Вполне возможно, почему бы и нет?

Польше было бы удобнее просто обеспечить беженцам «коридор» в Германию, куда, собственно, те и стремятся. Но было бы, наверное, глупо не использовать ситуацию в свою пользу и, раздув масштаб проблемы до необходимости использовать танковые соединения, не взыскать с ЕС требуемых преференций.

Евросоюз кажется политически и экономически монолитной структурой только со стороны. На поверку выходит, что это совсем не так. И проблеме мигрантов в реальности Европа противостоять уже не может.

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