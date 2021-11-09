Политолог Кедми: позиция Европы по «Северному потоку — 2» не поменяется из-за Украины

Москва, 9 ноября. Основная цель Украины в работе комиссии по сертификации «Северного потока — 2» заключается в попытке сорвать запуск газопровода. Таким мнением поделился известный израильский политолог Яков Кедми.

Компания «Оператор ГТС Украины» ждет ответа от немецкой стороны относительно запроса Киева на участие в процедуре сертификации российского трубопровода. Об этом сообщил глава организации Сергей Макогон.

В интервью корреспонденту «Народных Новостей» Кедми раскрыл хитрый план Киева в этой ситуации. Он отметил, что Украина намерена не просто остановить прокачку газа по «СП-2», но и сорвать запуск газопровода.

«Все, что Украина будет делать в этой комиссии — это всеми доступными способами пытаться помешать проекту. Вот и все. В Европе достаточно сил, которые пытаются сорвать ввод в действие «Северного потока — 2». Они затягивают его всеми способами, поэтому допустили Украину, которая никакого отношения не имеет к «СП-2»», — заявил политолог.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Эксперт подчеркнул, что само участие киевских представителей в процедуре сертификации никак не навредит трубопроводу. Позиция европейских стран по «Северному потоку — 2» не зависит от интересов Украины и ее антироссийской политики, заключил политолог.

Как стало известно ранее, газопровод «Северный поток — 2» полностью подготовили к запуску. Теперь маршрут готов к эксплуатации, отметил заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников. В Бундестаге позже озвучили сроки сертификации «Северного потока — 2», пишет НСН.