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Замглавы МИД Польши допустил обращение Варшавы к НАТО из-за миграционного кризиса
Политика
Замглавы МИД Польши допустил обращение Варшавы к НАТО из-за миграционного кризиса
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0 pl

Варшава, 9 ноября. Обострение ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе может потребовать поддержки НАТО. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, Варшава находится в постоянном контакте с Североатлантическим альянсом по вопросу беженцев. Польская сторона будет действовать в зависимости от развития ситуации, добавил дипломат.

«В случае необходимости, если ситуация будет обостряться и дальше, мы не исключаем использования такой помощи», — отметил Яблоньский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал защитить государственную границу от наплыва беженцев. Это не просто линия на карте, за границу проливалась кровь поколения поляков, подчеркнул политик.

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