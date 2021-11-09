Замглавы МИД Польши допустил обращение Варшавы к НАТО из-за миграционного кризиса

Варшава, 9 ноября. Обострение ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе может потребовать поддержки НАТО. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, Варшава находится в постоянном контакте с Североатлантическим альянсом по вопросу беженцев. Польская сторона будет действовать в зависимости от развития ситуации, добавил дипломат.

«В случае необходимости, если ситуация будет обостряться и дальше, мы не исключаем использования такой помощи», — отметил Яблоньский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал защитить государственную границу от наплыва беженцев. Это не просто линия на карте, за границу проливалась кровь поколения поляков, подчеркнул политик.