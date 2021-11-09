Захарова посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции» против Белоруссии

Москва, 9 ноября. Бывший президент Украины Петр Порошенко должен молчать и молиться, а не заявлять о введении «адских санкций» против Белоруссии, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украинский политик до этого предложил внедрить ограничения против белорусского президента Александра Лукашенко и России за обострение ситуации с мигрантами на границах Польши и Литвы.

Мария Захарова напомнила, что под президентством Порошенко его страну покинули миллионы украинцев.

«Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь», — написала Захарова в Telegram-канале.

После этого российский дипломат посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции».

«Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил», — заключила представитель МИД России.

Как стало известно ранее, Захарова иронично отреагировала на призыв Польши внедрить санкции из-за мигрантов.