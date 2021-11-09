Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 11:58
11:55
Общество
Врачи Самарской области выявили максимальное число заболевших COVID-19 за всю пандемию
11:54
Политика
Политолог Кедми: позиция Европы по «Северному потоку — 2» не поменяется из-за Украины
11:51
Политика
Замглавы МИД Польши допустил обращение Варшавы к НАТО из-за миграционного кризиса
11:49
Политика
Захарова посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции» против Белоруссии
11:45
Политика
Кабмин Литвы одобрил введение чрезвычайного положения на границе с Белоруссией
11:45
Спорт
Полузащитник сборной Аргентины Медина может перейти в «Зенит»
11:44
Происшествия
Погибшего во время спецоперации в Петербурге сотрудника СОБР наградят за мужество
11:44
Шоу-бизнес
Нина Буденная опровергла слова Татьяны Васильевой о любовной связи с Михаилом Державиным
11:43
Происшествия
В Саратове задержали депутата Бондаренко за хулиганство на избирательном участке 19 сентября
11:39
Общество
Коронавирус выявили у 39 160 человек в России за сутки
Все новости

Захарова посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции» против Белоруссии
Политика
Захарова посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции» против Белоруссии
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 ноября. Бывший президент Украины Петр Порошенко должен молчать и молиться, а не заявлять о введении «адских санкций» против Белоруссии, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украинский политик до этого предложил внедрить ограничения против белорусского президента Александра Лукашенко и России за обострение ситуации с мигрантами на границах Польши и Литвы.

Мария Захарова напомнила, что под президентством Порошенко его страну покинули миллионы украинцев.

«Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь», — написала Захарова в Telegram-канале.

После этого российский дипломат посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции».

«Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил», — заключила представитель МИД России.

Как стало известно ранее, Захарова иронично отреагировала на призыв Польши внедрить санкции из-за мигрантов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции» против Белоруссии
санкции мигранты порошенко захарова лукашенко
Комментировать