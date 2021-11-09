ФБР разыскивает киберпреступника в Барнауле

Барнаул, 9 ноября. Федеральное бюро расследований США объявило в розыск россиянина Евгения Полянина. Его заочно обвиняют в целом ряде киберпреступлений. Как считают представители американских спецслужб, россиянин является членом хакерской группировки REvil, известной также как Sodinokibi, передает «Алтайская правда». Представители ФБР заявили, что Полянин сейчас находится в России, скорее всего, в Барнауле.

В ведомстве полагают, что Евгений Полянин имеет отношение к более чем трем тысячам кибератак с использованием вирусов-вымогателей. Он якобы умышленно повреждал компьютеры, оборудованные специальной защитой, и занимался вымогательством. А также состоял в преступном сговоре с целью отмывания денег. Ранее Вашингтон заявил, что готов выплатить вознаграждение в размере 10 млн долларов за достоверные сведения о лицах, играющих ключевые роли в группировке REvil.

Напомним, ФАН рассказывал о кибератаках на серверы Центризбиркома в дни выборов в Госдуму РФ. Они фиксировались из адресного пространства Украины, США и Германии.