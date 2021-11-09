Армия Колумбии несет потери в войне с радикалами, а общество обсуждает проблему педофилии

Война колумбийских властей с леворадикальными группировками радикалов FARC и ELN идёт не очень удачно. FARC совершил успешное нападение в Касанаре, убив нескольких солдат. Одновременно с этим Колумбия узнала, что самый известный маньяк и убийца страны, который мог выйти на свободу, умирает от лейкемии. Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как Колумбия вспоминала ужасы 90-х и пыталась решить проблемы настоящего.

Федеральное агентство новостей /

Серийный педофил умирает от рака

Наводящий ужас серийный убийца, который вскоре должен быть освобожден, возможно, так и не выйдет на свободу. Как стало известно СМИ, самый страшный маньяк-педофил Колумбии Луис Альфредо Гаравито по прозвищу «Зверь» умирает от лейкемии в тюрьме «Ла-Трамауко». Гаравито печально известен тем, что в 1992-1999 годах изнасиловал и убил 147 детей. Позже он признался в убийстве 187 человек. А в своей тюремной камере нарисовал карту, на которую нанес места убийств более 400 человек.

Суд приговорил Гаравито в 2000 году к 835 годам заключения. Однако за сотрудничество со следствием его срок был уменьшен до 22 лет тюрьмы. Процесс над ним всколыхнул всю страну и заставил власти принять ряд мер по защите детей, особенно среди уязвимых слоев общества.

Решение так быстро выпустить Гаравито не обрадовало колумбийцев. Многие из них считают, что «Зверь» заслуживает либо смертной казни, либо пожизненного заключения, однако такого рода наказания не предусмотрены в уголовном кодексе страны.

Гаравито отбывает наказание в одной из самых защищённых тюрем страны. Сокамерники подобрались соответствующие. Луис Григорио Рамирес убил более 60 мототаксистов, которых выбирал, прикидывая на глаз их вес — больше 55 килограмм, а также рост — 1,6 метра. Другой, бывший полицейский Левит Альдемар Руа прозванный «Зверь бойни» убил и изнасиловал десятки женщин. Там же содержится Мануэль Октавио Бермудес, который в 1999-2004 годах убил и изнасиловал 34 ребенка. Находящийся там же один из основателей наркокартеля «Клан дель Гольфо» Алехандро Сандовал на их фоне может показаться даже отчасти приличным человеком — просто время от времени убивал, грабил, насиловал и продавал наркотики.

Поймали Гаравито благодаря бездомному. Маньяк действовал в 36 муниципалитетах страны в 11 департаментах. Он тщательно выбирал жертв, но в апреле 1999 года его попытку похитить ребенка заметил 16-летний бездомный, куривший в тот момент косяк марихуаны. Это не помешало подростку устроить драку с маньяком, который сумел сбежать. Ребенок был спасен. Потом подъехала полиция, получила описание преступника, и по горячим следам Гаравито арестовали.

В 2023 году Зверь получит право на условно-досрочное освобождение и сможет выйти на свободу в возрасте 67 лет, если к тому времени его не прикончит рак.

Основатель картеля Клан дель Гольфо признан террористом

Американский суд 2 ноября признал основателя наркокартеля «Клан дель Гольфо» Даниэля Рендона Эрреру по кличке «Дон Марио», участником террористической организации.

Capo colombiano "Don Mario " se declara culpable en EU tras apoyar a grupos terroristasCapo de la droga y líder paramilitar colombiano Daniel Rendón Herrera, conocido como "Don Mario". Foto: Twitter @AFPespanol. https://t.co/anEdMe2YRE #LideresSociales — lideresSocialesColombia (@lideresSC) November 4, 2021

По мнению суда, Эррера был замешан в зверских пытках, убийствах и похищениях гражданских лиц и наркоторговцев из конкурирующих структур. В деле также фигурировали организация провоза 80 тонн кокаина, которые добавили срок в конечное обвинение Эрреры.

«Признав себя виновным, Рендон Эррера, который когда-то был самым опасным наркотеррористом в Колумбии, признал, что возглавлял один из крупнейших и самых страшных наркокартелей и наводнил улицы Соединенных Штатов кокаином», — заявил американский прокурор Бреон Пис.

Обвиняемому наркобарону грозит пожизненное заключение, при этом он обязан провести в тюрьме минимум 20 лет, а также выплата штрафов и компенсаций в размере 47 миллионов долларов. Колумбия экстрадировала Эрреру в США в апреле 2018 года. Долгое время он отказывался давать какие-либо показания и не признавал свою вину. В своих преступлениях он сознался только на прошлой неделе.

Война с FARC

Бойцы 28-го фронта радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) совершили нападение на армейский патруль в районе между муниципалитетами Пас-де-Припоро и Ато-Коросаль в Касанаре. В результате атаки, произошедшей 3 ноября, погибли трое солдат и один гражданский. Кроме того, еще трое военнослужащих и двое мирных жителей получили ранения.

Нападение было совершено с помощью взрывного устройства. По словам военных, патруль остановился рядом с местом автомобильной аварии. Однако попытка солдат осмотреть и вскрыть пострадавшую машину активировала заложенную бомбу.

«Мы категорически осуждаем нападение, произошедшее сегодня в Касанаре, которое унесло жизни трех наших армейских товарищей и гражданского. Вся наша солидарность — с их семьями, а также полная поддержка задержанию и привлечению к ответственности виновных в этом трусливом поступке», — написал у себя в Twitter генерал Хорхе Луис Варгас.

Rechazamos con total vehemencia el atentado ocurrido hoy en #Casanare, que cobró la vida de 3 compañeros de @COL_EJERCITO y de un ciudadano. Toda nuestra solidaridad con sus familias y total apoyo para capturar y llevar ante la justicia a los responsables de este hecho cobarde. — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) November 3, 2021

С аналогичным заявлением, осуждающим нападение, выступил и президент страны Иван Дуке.

«Мы осуждаем теракт на дороге между Пас-де-Арипоро и Ато-Коросаль в Касанаре, в результате которого были убиты три героических военных и один мирный житель. Выражаем глубокие соболезнования членам семьи и солидарность с пострадавшими. Министерство обороны найдет виновных», — заявил он.

Repudiamos el atentado terrorista en la vía entre Paz de Ariporo y Hato Corozal, Casanare, que dejó 3 héroes del @COL_EJERCITO y un civil asesinados. Expresamos nuestras profundas condolencias a familiares y solidaridad a los heridos. La #FuerzaPública dará con los responsables. pic.twitter.com/Y676Q5dN7a — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) November 3, 2021

После взрыва сразу были приняты меры к поимке его организаторов. В близлежащих муниципалитетах перекрыли дороги, выставили дополнительные патрули и КПП.

Двое виновных были задержаны уже 5 ноября, спустя два дня после атаки. Одним из них является Уайлдер Кастельянос, специалист по взрывчатым веществам, третий человек в структуре командования 28-м фронтом радикалов FARC в Касанаре.

Como resultado de operaciones militares fueron capturados en #Casanare alias 'Chigüiro' y alias 'Wilder Castellanos', integrantes de las disidencias de las Farc que habrían participado en el atentado terrorista donde fueron asesinados tres militares y un civil #SinTregua pic.twitter.com/I1cd9RvCBy — Mindefensa (@mindefensa) November 7, 2021

После своей поимки партизан-подрывник сообщил о том, где ещё располагаются взрывные устройства. Как считают власти, задержанные причастны ещё к пяти нападениям на армейские силы в регионе.

Война с ELN

Военизированная группировка «Армия национального освобождения» (ELN) выпустила 2 ноября заявление, в котором осудила уголовные расследования в отношении губернатора департамента Араука Факундо Кастильо и бывшего губернатора Рикардо Альварадо. Прокуратура страны считает, что оба чиновника спонсировали группировку, представляя ей грузовики и нанимая в качестве подрядчика по госконтрактам.

«Настоящие коррумпированные, нарковоенизированные формирования и проводники несправедливости и социального неравенства находятся в Президентском дворце, Национальном Конгрессе, в министерствах, в контролирующих органах государства», — говорится в заявлении ELN.

Группировка также отметила, что «национальный и региональный политический класс не является и не будет членом нашей организации». Таким образом, ELN заявила, что договоры с действующими властями не соблюдаются, и что целью ELN не является инкорпорация в государственные структуры.

Армия Колумбии 3 ноября обезвредила самодельное взрывное устройство, установленное на обочине шоссе Оканья-Кукута, в муниципалитете Букаразика. Ловушка представляла собой 15-килограммовый баллон. По официальным заявлениям властей, её установили члены Фронта имени Карлоса Армандо Герреро (ELN). Целью было атаковать войска, которые проводили военные операции в департаменте Северный Сантандер. Ранее в этом районе армия уже обезвреживала взрывные устройства, которые устанавливали партизаны ELN.

5 ноября ELN сообщила о смерти и местонахождении тела Тулио Москеры, бывшего мэра Альто-Баудо, департамент Чоко. По словам представителей группировки, Москера утонул.

«Церковь Чоко и регион взывают о жизни и свободе людей, находящихся под властью вооруженных групп. Теперь ELN просит нас забрать тела Тулио Москеры, похищенного 24 августа 2019 года и утонувшего в реке», — написал в своем twitter архиепископ Кали Дарио Монсальве.

La Iglesia del Chocó y la región clama por la vida y la libertad de personas en poder de grupos armados. Ahora el ELN pide le recibamos ubicación del cadáver de TULIO MOSQUERA ASPRILLA, secuestrado desde agosto 24 de 2019 y quien habría muerto ahogado en paso de un río crecido. — Dario Monsalve (@arzobispodecali) November 5, 2021

Тулио Москера был захвачен 24 августа 2019 года во время своей предвыборной кампании. Спустя 14 месяцев похитители послали видео с ним. В то время он был ещё живой, пусть и сильно исхудавший. Попытки договориться с преступниками об освобождении Москеры провалились, хотя колумбийцы всей страной собрали выкуп в 5 миллиардов песо (около 1,3 миллиона долларов).

«Бесчеловечный, подлый и трусливый акт похищения человека, безразличие и жестокость перед лицом страданий его семьи. Сегодня вся страна должна осудить гибель в плену бывшего мэра Тулио Москеры. Пусть больше не будет безнаказанных преступлений», — прокомментировала событие у себя в twitter вице-президентка Колумбии Марта Лусия Рамирес.

Un acto inhumano, vil y cobarde el secuestro de un ser humano y la indiferencia y crueldad frente al dolor de su familia. Hoy el país entero debe rechazar la muerte en cautiverio del exalcalde Tulio Mosquera. Que no haya más crímenes en la impunidad. Q.E.P.D. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) November 6, 2021

Родственники погибшего мэра требуют от властей наказать виновных в похищении. Однако, судя по опыту расследования похищений, которые осуществляли «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), правда о судьбе Москеры всплывёт либо после разгрома группы, либо после заключения с ней мирного договора и разоружения её членов. Но осуществить первый вариант правительство Колумбии практически не способно, а второй вариант его не устраивает, судя по тому, что оно прервало переговоры с верхушкой группы, которая сейчас находится на Кубе.

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