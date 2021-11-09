Кабмин Литвы одобрил введение чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

Вильнюс, 9 ноября. Режим чрезвычайного положения (ЧП) будет введен на границах Литвы с Белоруссией. Соответствующее решение принял кабинет министров Вильнюса.

Чрезвычайное положение по обращению правительства может быть введено после одобрения парламента. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, такая идея обусловлена обострением ситуации в районе приграничных территорий.

«Передаем его (решение. — Прим. ред.) на утверждение парламента», — сказала глава правительства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что руководство Литвы перебрасывает войска к границе с Белоруссией из-за скопления мигрантов. Однако количество литовских военных не уточняется.