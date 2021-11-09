Полузащитник сборной Аргентины Медина может перейти в «Зенит»

Санкт-Петербург, 9 ноября. «Зенит» может заключить контракт с футболистом «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Кристианом Мединой.

Петербургский «Зенит» вступил в переговоры с «Бокой Хуниорс» по трансферу 19-летнего полузащитника Кристиану Медины. Об этом пишет El Entrasigente. Источник утверждает, что представители петербургского клуба были готовы заплатить за Медину 6,5 миллиона евро, однако «Бока» отклонила первое предложение, так как планирует заработать на трансфере в два раза больше.

В этом сезоне полузащитник провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу, сообщает RT. Недавно Медина провел дебютный поединок за национальную сборную Аргентины. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста «Боки» в 6 миллионов евро.

Ранее «Зенит» не смог обыграть замыкающий турнирную таблицу РПЛ екатеринбургский «Урал». Матч 14-го тура чемпионата России по футболу завершился вничью.