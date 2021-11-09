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Нина Буденная опровергла слова Татьяны Васильевой о любовной связи с Михаилом Державиным
Шоу-бизнес
Нина Буденная опровергла слова Татьяны Васильевой о любовной связи с Михаилом Державиным
Global Look Press  /  Екатерина Цветкова / Наталья Логинова

Москва, 9 ноября. Художница Нина Буденная прокомментировала слова актрисы Татьяны Васильевой о романе с актером Михаилом Державиным. Дочь советского маршала Семена Буденного усомнилась в правдивости заявления артистки.

Буденная — вторая супруга Державина, от которого у нее есть дочь Мария. После развода с художницей актер женился на певице Роксане Бабаян. Дочь маршала опровергла заявление Васильевой о любовной связи с артистом в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«Танюша — большая фантазерка. То, что она рассказывала, надо делить на 16. Миша такой человек устойчивый. Он на безумства не способный. Он надежный мужик. Так что все на 16», — подчеркнула Буденная.

Нина Буденная опровергла слова Татьяны Васильевой о любовной связи с Михаилом Державиным
Prt Scr youtube.com / Россия 1

После развода художнице и актеру удалось сохранить хорошие отношения. Более того, вторая жена Державина очень дружна с его вдовой, пишет Teleprogramma.pro.

«Она немного раны мои успокаивает», — поделилась дочь Буденного.

Михаил Державин женился на Роксане Бабаян в 1980 году и прожил с третьей супругой до самой смерти. Актер ушел из жизни в 2018 году, когда ему был 81 год. Артист долго страдал от различных недугов, в том числе от гипертонии и ишемической болезни сердца.

Ранее художник Никас Сафронов признался, что у него был страстный роман с Татьяной Васильевой. По словам портретиста, актриса до сих пор занимает значимое место в его жизни.

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