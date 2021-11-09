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Курс биткоина обновил максимум в 68 230 долларов
Экономика
Курс биткоина обновил максимум в 68 230 долларов
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 9 ноября. Котировки главной мировой криптовалюты поднялись до максимальных значений. BTC впервые торговался на уровне выше 68 тысяч долларов, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Биткоин продолжает расти на протяжении последней недели. За этот промежуток времени он стал дороже на 11%. За последние сутки минимальная стоимость опускалась до 65 122 долларов, тогда как пиковое значение доходило до 68 524 долларов.

Аналогичную динамику продемонстрировал первый альткоин Ethereum (ETH). Его доля на общем криптовалютном рынке установилась на уровне 18,5%. В это время доля биткоина составляет 41,7%.

Эксперты связывают рост стоимости BTC с запуском первого в мире биржевого фонда (ETF), торгующего биткоин-фьючерсами. Организацию Bitcoin Strategy ETF ранее презентовали под тикером BITO в рамках фондовой биржи Нью-Йорка.

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