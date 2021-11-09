Киевский политолог Небоженко: кабмин Украины погрузился в кадровый кризис

, 9 ноября. Украинское правительство под контролем президента Владимира Зеленского переживает глубокий кадровый кризис. Об этом заявил киевский политолог Виктор Небоженко.

Соратник экс-премьера страны Юлии Тимошенко проанализировал «большой переполох в маленьком "Квартале"» в ходе пресс-конференции. На Украине сейчас свирепствуют три кризиса, уверен эксперт: социальный, экономический и кадровый. Последний ударил по самым верхам страны, где с каждым разом члены кабмина становятся все более и более некомпетентными.

«Люди, которые пришли к президенту на собеседование, как будущие министры, не получили никаких серьезных программных требований. Самое главное, что люди, которые стали министрами может быть неплохие и лояльные президенту, а не квалифицированные, но они легко заменимы — это крайне низкий уровень кадровой политики», — забил тревогу Виктор Небоженко.

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Обеспокоенность Небоженко разделяют и другие эксперты по украинской политической повестке. Так, например, известный обозреватель Ростислав Ищенко сравнил членов киевского кабмина с гастарбайтерами на российской стройке, а политолог Андрей Золотарев, не стесняясь в выражениях, назвал происходящие в кабинетах на улице Михаила Грушевского в Киеве «кадровой чехардой».

Ранее НСН сообщала об отправке в отставку сразу пяти членов украинского правительства. До этого самостоятельно прошение об уходе с должности подал вице-премьер Алексей Любченко.