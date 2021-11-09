Аринбасарова убеждена, что Кончаловский изменял бы ей до конца жизни

Москва, 9 ноября. Актриса Наталья Аринбасарова публично назвала истинную причину расставания с режиссером Андреем Кончаловским. Она призналась, что не смогла бы выдержать многочисленные предательства экс-супруга.

Об изменах мужа артистка не знала, но в какой-то момент отношения в семье стали рушиться. По ее словам, Кончаловский не осмелился бы бросить ее с маленьким ребенком на руках. Решение о разводе приняла Аринбасарова. Как признается кинодива, она не смогла бы терпеть постоянные измены кинематографиста.

«У него все жены прекрасные, он всем детям дал образование. Но присутствия в жизни детей у него никогда не было», — подчеркнула 75-летняя актриса в эфире программы «Судьба человека».

Актриса также вспомнила, что Кончаловский был очень требовательным супругом. Он ежедневно просил жену делать для него яблочным мусс, для которого Аринбасаровой приходилось чистить два килограмма яблок, пишет Газета.Ru.

«А мне надо учиться, читать. Я занималась французским. Это было очень утомительным», — признается героиня программы.

Наталья Аринбасарова прожила в браке с Кончаловским пять лет. У супругов спустя два года после свадьбы родился сын Егор, который впоследствии стал режиссером.

Артистка вспомнила, что виделась с любовницей Кончаловского лицом к лицу. Но на тот момент она не догадывалась, что режиссер изменяет ей с француженкой. По ее словам, любовница даже подарила ей черные лаковые туфли.