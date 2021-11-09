Публицист Союстов: Возникла вероятность вооруженного столкновения на границе Белоруссии и ЕС

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Миграционный кризис на границе РБ и ЕС приобретает все более острую форму. Можно констатировать, что возникла ненулевая вероятность локального вооруженного столкновения в пограничной зоне.

Пограничный «кинотриллер»

Хроника событий 8 ноября на белорусско-польской границе напоминала настоящий «кинотриллер».

Рано утром стало известно, что порядка тысячи нелегальных мигрантов из стран третьего мира сформировали колонну, которая в сопровождении белорусских силовиков двинулась в сторону границы с Польшей. Находящиеся в составе колонны мужчины, женщины и дети рассчитывали попасть в ЕС и получить там официальный статус беженцев. Польша, уже не первый день сдерживающая натиск мигрантов, стянула к границе с РБ дополнительные формирования пограничников и перевела в состояние шестичасовой готовности войска территориальной обороны. Численность войсковой группировки, которую власти готовы были задействовать, достигла 12 тысяч человек.

Перейдя границу РБ и оказавшись на нейтральной территории, мигранты предприняли несколько попыток силой прорваться в ЕС. К вечеру перед колючей проволокой, которой «демократическая» Польша постаралась отгородиться от «тоталитарной» Белоруссии, скопилось не менее трех тысяч человек. Погранкомитет РБ сообщил, что польские силовики задействовали авиацию для давления на мигрантов, а также распыляли слезоточивый газ. В Минске не исключили возможность провокаций со стороны Варшавы для оправдания применения силы в отношении беженцев.

Польская сторона и представители прибалтийских государств обвинили Белоруссию в «гибридной агрессии» против ЕС, реализуемой посредством организации потока беженцев. Республика отвергла эти обвинения, объяснив происходящее последствием пандемии COVID-19 и обострением экономических проблем в развивающихся странах.

Литва объявила о готовности всеми возможными средствами оказать поддержку Польше, столкнувшейся на границе с массовым наплывом нелегальных мигрантов. В литовском МВД активно обсуждалась необходимость предложить кабмину ввести в связи с этой ситуацией чрезвычайное положение. Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что страна направит войска к границе с Польшей и Белоруссией.

Global Look Press / Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa

Президент Польши Анджей Дуда провел экстренное заседание антикризисного кабинета, одновременно оппозиция страны призвала начать консультации с НАТО о возможности задействования воинских контингентов Альянса, если «граница будет напрямую подвержена физическому давлению при участии белорусов».

Ответ на воинственную риторику Варшавы прозвучал не из Минска, а из Москвы. Польским политикам надо вспомнить свои действия в Ираке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что «более двух тысяч польских солдат» вторглись в это суверенное государство «устанавливать демократию».

«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?» — добавила Захарова.

Ночью 8 ноября появились сообщения, что польские военные открыли предупредительную стрельбу в воздух для недопущения прорыва границы мигрантами.

Ситуация явно накалялась. Политолог Александр Носович в своем Telegram-канале отметил, что «никогда еще перспектива прямого военного столкновения Польши и Белоруссии не была так очевидна, как сегодня».

«Гуманитарная интервенция»

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, впервые четко обозначившийся весной 2021 года, в начале второй недели ноября перешел в стадию резкой эскалации. Из-за этого отношения Минска с Варшавой, Вильнюсом и Ригой, которые после недавнего политического кризиса в РБ и так не отличались особой сердечностью, стали опасно разогреваться, грозя срывом в неуправляемую конфронтацию. Если называть вещи своими именами, то можно сказать так: на границе РБ и ЕС возникла ненулевая вероятность вооруженного столкновения.

ТАСС / Щеглов Леонид

Свою лепту в создание такой вероятности внесли все участники конфронтации.

Так, например, во время разразившегося в РБ после президентских выборов 2020 года политического кризиса именно Польша и страны Прибалтики активно выступали на стороне оппозиции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мало того, по сообщениям официального Минска, соседние страны готовили госпереворот и даже военное вторжение на территорию республики. Наконец, все те же Польша и страны Прибалтики стали самыми активными сторонниками введения летом 2021 года против РБ режима санкций, фактически заблокировавшего возможности какого-либо сотрудничества Минска с Европой. Своеобразной вишенкой на торте можно считать серию военных учений, состоявшихся под эгидой НАТО в 2021 году в Польше и Литве у белорусской границы.

В общем, к западным соседям у Лукашенко накопилось много вопросов. С тех пор как в 2020 году Россия недвусмысленно дала понять западным бенефициарам белорусских протестных акций, что не допустит в РБ повторения украинского сценария вооруженного захвата власти, за сохранение суверенитета государства Александр Григорьевич мог особенно не опасаться. Раз так, то Лукашенко получил возможность перейти в наступление, дав сдачи Польше и Ко. Сделал это белорусский лидер в весьма необычной форме.

Можно предположить, что выбор «оружия возмездия» ему подсказал пример турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не раз использовавшего для шантажа европейских государств создание транзитных коридоров, по которым скопившиеся в стране беженцы ломились в ЕС. Опыт Эрдогана показал, что подобная «гуманитарная интервенция» позволяет перехватить инициативу и получать немало преимуществ в диалоге с Европой. В отработанный турецким президентом алгоритм Лукашенко внес, видимо, лишь одну новацию — он не стал накапливать у себя множество мигрантов, организовав, по сути, воздушный мост с Ираком и быструю переброску беженцев к границе ЕС.

Последующие события показали, что ни в Польше, ни в странах Прибалтики власти оказались совершенно не готовы противостоять «гуманитарной интервенции» даже в ограниченном масштабе. При этом хоть как-то нормализовать свои отношения с РБ страны не торопились.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Гневные вопли оппонентов и их суетливые попытки натянуть вдоль линии границы колючую проволоку особого впечатления на Лукашенко явно не произвели. Он решил еще поднажать — по крайней мере, именно так можно трактовать случившееся 8 ноября, когда на штурм границы ЕС с территории РБ двинулись уже не сотни, а тысячи мигрантов. Показательно, что их основную массу составляли курды, имеющие широкую инфраструктуру в странах Европы и высокий уровень самоорганизации.

Замечу, что момент для усиления «гуманитарной интервенции» оказался выбран весьма удачно. С одной стороны, Европа идеологически не может отвергать ею же принятую повестку «помощи мигрантам», которые под эгидой ЕС завозились в европейские страны. С другой — ЕС не готов открыто поддержать Варшаву в ее противостоянии с «гуманитарной интервенцией», так как имеет с поляками острый конфликт из-за отказа последних принимать у себя мигрантов по квотам объединения. Еще больше отношения осложняет нежелание Варшавы провести судебную реформу, приняв приоритет решений Брюсселя.

НАТО на помощь Польше и Прибалтике также не торопится.

Во-первых, потому что Альянс не имеет протоколов и механизмов, позволяющих как-то бороться с незаконной миграцией. В самом деле, не посылать же натовскую авиацию для бомбежки беженцев, рубящих лопатами колючую проволоку на границе? Во-вторых, многие в НАТО рассматривают конфронтацию с РБ Польши и Прибалтики как некую личную инициативу Варшавы, Вильнюса и Риги. Соответственно, влезать в этот «междусобойчик», когда за спиной Минска маячит Москва, желающих мало. НАТО — и это хорошо видно уже сейчас — будет стараться всячески от миграционного кризиса дистанцироваться. Проще говоря — громко осуждать Минск, но не подкреплять грозную риторику реальными делами.

ТАСС / Щеглов Леонид

Ряд «но» и игра с огнем

Цель Лукашенко понятна — он хочет, наращивая давление на западных соседей, вернуть себе в глазах Запада субъектность, заставить Европу признать себя легитимным президентом, подтолкнуть европейцев к началу переговоров с Минском.

Однако при всей внешней эффективности выбранный президентом способ действий имеет ряд не самых приятных «но».

Как я уже указывал, ни Польша, ни страны Прибалтики оказались не готовы противостоять «гуманитарной интервенции». Соответственно, в текущих условиях единственное, что поляки и прибалты могут попробовать противопоставить рвущимся в Европу беженцам, — это сила: пограничники, полиция, территориальная оборона, армейские части. Тем самым на границе с РБ создается внушительная концентрация польских и прибалтийских силовиков, мотивированных «держать и не пущать». При дальнейшем осложнении ситуации это вполне может спровоцировать пограничный конфликт с Минском.

Скорее всего, он будет локальным и кратковременным — ни Минску, ни его польским и прибалтийским оппонентам, ни тем более НАТО, ЕС и РФ масштабное военное столкновение с его непрогнозируемыми рисками совершенно не нужно. Однако к человеческим жертвам, а также усилению конфронтации Запада с РБ и, как следствие, с РФ даже небольшая перестрелка на границе Белоруссии с ЕС привести вполне способна.

Положение России при этом, разумеется, осложнится. Будет поставлен под угрозу запуск уже достроенного, но еще не сертифицированного магистрального газопровода «Северный поток — 2». Словом, Москве вооруженный конфликт на границе РБ и ЕС совершенно не нужен. Можно быть уверенным, что российское руководство четко разделяет личные амбиции Лукашенко и стратегические интересы Белоруссии. Александр Григорьевич на посту президента имеет ценность для Москвы тогда, когда он действует на благо республики и Союзного государства, а не ставит их безопасность под угрозу. Продолжая «гуманитарную интервенцию», он играет с огнем.

Хочется верить, что у Лукашенко хватит здравомыслия не заиграться. Ну, или его вовремя одернут.