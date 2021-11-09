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Астролог Влад Росс рассчитывает на помощь небесной канцелярии в газовом кризисе Украины
Политика
Астролог Влад Росс рассчитывает на помощь небесной канцелярии в газовом кризисе Украины
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 9 ноября. Небесная канцелярия поможет украинцам преодолеть газовый кризис этой зимой. С таким заявлением выступил киевский астролог Влад Росс в эфире программы «Национальное утро» на телеканале «Апостроф TV».

Журналисты поинтересовались у эксперта, хватит ли Украине голубого топлива, которое у нее имеется сейчас, и стоит ли гражданам переживать в преддверии зимы. В ответ на это астролог сделал неоднозначный прогноз на зиму в условиях газового кризиса в стране.

Специалист по звездам не стал вдаваться в подробности и решил просто успокоить своих земляков, заявив, что зима будет теплой и переживать по этому поводу якобы вообще не стоит.

«Самое главное — готовиться к теплой зиме. Начинается бархатный сезон ноября, так что у нас будет тепло, зима вообще не будет морозной и холодной, поэтому газа для всех хватит», — сказал астролог.

Астролог Влад Росс рассчитывает на помощь небесной канцелярии в газовом кризисе Украины
Prt Scr youtube.com / Politeka Online

Многие эксперты уже высказали свое мнение по поводу плачевной ситуации с энергоресурсами на Украине. Страна не в состоянии производить их самостоятельно, а от недорогого российского газа Киев отказался. Теперь украинские власти вынуждены закупать топливо через третьи страны по завышенной стоимости.

Как стало известно ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил заменить природный газ биотопливом. По его словам, есть спокойный вариант прохождения отопительного сезона. В Киеве также заявили о снижении транзита российского газа в Евросоюз, пишет НСН.

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украина газ астролог
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