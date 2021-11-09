«На минуточку». В России у государства нет права на «вакцинное насилие». Увы?

Журналист Александр Малькевич рассуждает о том, почему в России работодатель оказывается беспомощен перед антипрививочниками.

Несмотря на постоянные жалобы блогеров на ограничения свободы из-за введения QR-кодов, в России «ковид-диссидентам» и тем, кто отказывается вакцинироваться, ничего не грозит. Увольнять таких сотрудников нельзя, единственное, что может сделать начальник — перевести работников на удаленку с сохранением зарплаты. А вот «демократичная» Европа, кажется, решила поступиться своими принципами во имя борьбы с пандемией. Такие страны, как Германия, Дания, Австрия и Греция давно уже ввели ограничения для непривитых граждан. И даже в Грузии с 1 декабря вводятся «зеленые паспорта».

Необходимости «вакцинного насилия» посвящен новый выпуск передачи «На минуточку».