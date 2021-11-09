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Лента
09 ноября 13:25
13:25
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«На минуточку». В России у государства нет права на «вакцинное насилие». Увы?
Общество

Журналист Александр Малькевич рассуждает о том, почему в России работодатель оказывается беспомощен перед антипрививочниками.

Несмотря на постоянные жалобы блогеров на ограничения свободы из-за введения QR-кодов, в России «ковид-диссидентам» и тем, кто отказывается вакцинироваться, ничего не грозит. Увольнять таких сотрудников нельзя, единственное, что может сделать начальник — перевести работников на удаленку с сохранением зарплаты. А вот «демократичная» Европа, кажется, решила поступиться своими принципами во имя борьбы с пандемией. Такие страны, как Германия, Дания, Австрия и Греция давно уже ввели ограничения для непривитых граждан. И даже в Грузии с 1 декабря вводятся «зеленые паспорта».

Необходимости «вакцинного насилия» посвящен новый выпуск передачи «На минуточку».

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пандемия александр малькевич антипрививочники коронавирус на минуточку
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