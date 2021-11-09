Ливия и Алжир договорились об укреплении военного сотрудничества

Триполи, 9 ноября. Начальник Генштаба Ливии Мухаммад аль-Хаддад обсудил с алжирским коллегой Саидом Ченгрихой вопросы военного сотрудничества и развития ситуации в области безопасности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Стороны подтвердили необходимость координации действий для экстренного реагирования на вызовы безопасности, особенно на совместных южных границах.

«Ливия и Алжир принимают меры по укреплению военных связей», — говорится в сообщении ведомства.

Ченгриха добавил, что необходимо положить конец кризису в Ливии, чтобы страна могла пойти путем восстановления мира и стабильности в регионе. Аль-Хаддад, в свою очередь, высоко оценил усилия Алжира по наведению мостов между западом и востоком североафриканского государства и продвижению единства.

В завершение беседы стороны договорились об активизации сотрудничества в военной области и обмене мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех встретился с коллегой из Алжира. Они обсудили двустороннее сотрудничество и пути урегулирования кризиса.