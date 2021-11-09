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Сенатор Пушков исключил выход Польши из Евросоюза из-за противостояния с Брюсселем
Политика
Сенатор Пушков исключил выход Польши из Евросоюза из-за противостояния с Брюсселем
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 9 ноября. Противостояние Польши и Брюсселя продолжится внутри Евросоюза. Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Алексей Пушков.

Политик уверен, что быстрого урегулирования ситуации ждать не стоит. Однако Польша самостоятельно не выйдет из содружества. Кроме того, Брюссель сам не выгонит страну из Евросоюза.

«Причем такая ситуация, когда будут сохраняться противоречия высокой степени интенсивности внутри ЕС, может длиться довольно долго», — написал сенатор в Telegram.

Ранее стало известно, что министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил о планах Варшавы не платить назначенные судом Евросоюза штрафы. Соответствующие взыскания были назначены из-за несоответствия национального законодательства с европейским, сообщала Национальная служба новостей.

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