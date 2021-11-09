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Леонардо Ди Каприо сыграет сектантского проповедника Джима Джонсона
Общество
Леонардо Ди Каприо сыграет сектантского проповедника Джима Джонсона
instagram.com  /  @leonardodicaprio

Москва, 9 ноября. Американская кинокомпания MGM ведет финальные переговоры с Леонардо Ди Каприо об участии в съемках фильма по мотивам биографии сектантского проповедника Джима Джонса. Кинозвезде предлагают сыграть главную роль.

Речь идет о проекте, в основу которого легла история основателя тоталитарной деструктивной секты «Храм народов». Движение пропагандировало христианский социализм. Через несколько лет основатель «Храма народов» отверг традиционную религию и объявил себя богом.

Сектант убедил всех своих последователей совершить самоубийство. В итоге в 1978 году погибли 918 человек, в том числе более 300 детей, пишет Газета.Ru.

Сценарием занимается Скотт Розенберг, работавший над «Веномом» и «Жизнью на Марсе». Ди Каприо также выступит в роли продюсера картины.

В начале ноября артиста заметили на конференции COP26. Голливудский актер приехал в Глазго для обсуждения вопросов климата.

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Леонардо Ди Каприо кино фильм
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