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Политсоветник Маркелов объяснил, почему Байден вбрасывает разные «политические мемы»
Общество
Политсоветник Маркелов объяснил, почему Байден вбрасывает разные «политические мемы»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Команда президента США Джо Байдена хочет создать новую структуру отношений с различными американскими элитами. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Министерство обороны США не поддержало инициативу хозяина Белого дома отказаться от принципа превентивного ядерного удара.

«Безусловно, Байден сейчас находится на развилке. Мне кажется, его команда тестирует мировые и внутренние элиты на новые идеологии. Это нужно для возвращения гегемонии США к управлению всеми проблемами мира. Идет поиск возможности вернуться к ощущению однополярного мира, где есть Америка и все остальные», — сказал эксперт.

Сергей Маркелов также предположил, что может стоять за подобными идеями американского президента.

«Байден регулярно вбрасывает, говоря языком соцсетей, какие-то политические мемы, чтобы посмотреть, как на них отреагируют Соединенные Штаты и мировое сообщество. США потеряли стабильность не только на международной арене, но и внутри страны», — пояснил собеседник ФАН.

Политсоветник Маркелов объяснил, почему Байден вбрасывает разные «политические мемы»
facebook.com / Сергей Маркелов

В завершение он добавил, что такие инициативы, на его взгляд, могут привести к непредсказуемым последствиям для Белого дома.

«Команда Байдена заинтересована в создании новой структуры отношений с политическими элитами внутри страны, потому что там все развалено. Все против всех. Каждый день какие-то ЧП. В данном случае военные возбудились от покушения на их доступ к госбюджету, а у них — одна из самых сильных лоббистских структур. Их раздражение может запустить принцип домино в среде американских элит», — подытожил политический советник.

Ранее политолог Александр Рудаков в беседе с ФАН назвал причины ослабления позиций США в мире. По его словам, Америка не смогла предложить своим геополитическим оппонентам привлекательную модель взаимоотношений.

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