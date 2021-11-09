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Сериал «Седьмая симфония» с Гуськовым и Кравченко стартовал на ТВ

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 10:57
Общество
Сериал «Седьмая симфония» с Гуськовым и Кравченко стартовал на ТВ
Кадр из сериала «Седьмая симфония»

Москва, 9 ноября. Сериал «Седьмая симфония» начали показывать по телеканалу «Россия 1» в понедельник. Картина рассказывает о дирижере, которому поручили исполнить в блокадном Ленинграде симфонию №7 Дмитрия Шостаковича.

Действие картины разворачивается вокруг Карла Элиасберга, роль которого играет Алексей Гуськов. После полученного задания кажется невозможным его выполнение: оркестр почти развалился, а сложная композиция требует участия 80 музыкантов. В подмогу Элиасбергу дают сотрудника НКВД Анатолия Серегина, который считает работу оркестра бесполезным занятием, однако он не может отказаться от поставленной руководством задачи.

Кроме Алексея Гуськова, в сериале задействованы Алексей Кравченко, Елизавета Боярская, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Тимофей Трибунцев и Борис Смолкин. Режиссером ленты выступил Александр Котт, пишет «Культуромания».

Накануне на ТНТ прошла премьера нового сезона комедийного сериала «Полярный». Главную роль в картине исполнил Михаил Пореченков.

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сериал россия 1 седьмая симфония
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