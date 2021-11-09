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Уральцы смогут посмотреть мини-парад планет в ноябре
Наука
Уральцы смогут посмотреть мини-парад планет в ноябре
artleo.com

Москва, 9 ноября. Жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также ХМАО, ЯНАО и Пермского края увидят мини-парад планет в первой половине начинающейся недели, рассказал инженер Владилен Санакоев.

Венера будет видна у самого горизонта, чуть восточнее расположатся Луна, Сатурн и Юпитер. Для парада планет они находятся в узком поле зрения. Спутник Земли 10 ноября окажется рядом с Сатурном, а 11 числа последнего осеннего месяца — рядом с Юпитером, рассказал Санакоев в комментарии изданию URA.RU.

«В целом предстоящее событие можно назвать мини-парадом планет», — подчеркнул инженер.

Российские ученые продолжают исследовать космическое пространство. Специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН изготовили первые образцы нового прибора для геологоразведки Луны с орбиты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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