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Тоби Магуайер и Эндрю Гарфилд появились на очередных слитых фото «Нет пути домой»
Общество
Тоби Магуайер и Эндрю Гарфилд появились на очередных слитых фото «Нет пути домой»
Кадр из фильма «Человек паук: нет пути домой»

Москва, 9 ноября. Порция новых фотографий вновь попала в Сеть и раскрыла главные секреты касательно фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В частности, на снимках появились предыдущие исполнители роли Человека-паука.

Долгое время в интернете ходили слухи, что в новой картине появятся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Но артисты неуклонно твердили, что не заняты в проекте. Однако новые кадры опровергли их слова. На фото актеры стоят рядом с Томом Холландом, который сейчас играет супергероя, у причала. Ни на одном из актеров не надета маска, что позволяет рассмотреть их лица.

Тоби Магуайер и Эндрю Гарфилд появились на очередных слитых фото «Нет пути домой»
Prt Scr twitter.com / @KevinJohnPhagoo

Кроме этого, есть кадр, который свидетельствует о появлении адвоката Мэтта Мердока (Сорвиголова) в «Нет пути домой». Еще в октябре Холланд рассказывал о самой интересной сцене в новом фильме. Он упомянул всех, кроме одного человека, обмолвившись, что это тайна.

Российская премьера фильма запланирована на 16 декабря, мировая — на день раньше. В новом кинопроекте Человек-паук сталкивается со злодеями из предыдущих проектов.

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фильм человек-паук человек-паук: нет пути домой
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