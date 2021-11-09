Дочь Распутиной обратилась к медикам после потасовки с братом на шоу «Прямой эфир»

Москва, 9 ноября. Дочери известной певицы Маши Распутиной Марии Захаровой пришлось обращаться к врачам после драки со сводным братом, которого девушка обвинила в домогательствах. Потасовка произошла на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Захарова заявила на передаче, что пасынок Распутиной Роман хотел ее изнасиловать. Мужчина не выдержал оскорблений и схватил сводную сестру за волосы, затем повалил девушку на пол и несколько раз ударил. После случившегося пострадавшая отправилась в больницу, чтобы медики зафиксировали побои.

«Все ноги в синяках, гематома на голове. Не представляю, кто сочувствует человеку, который склонял девочку к сексу и публично оттаскал за волосы», — пожаловалась Захарова в эфире канала «Россия-1».

Дочь певицы наняла адвоката, который будет представлять ее интересы в суде. По словам юриста, у его клиентки обнаружились скрытые повреждения внутренних органов. После установления степени тяжести сторона Захаровой намеревается подать заявление в прокуратуру и Следственный комитет, а также провести экспертизу.

Сводный брат девушки, который является сыном мужа Распутиной от первого брака, отрицает все обвинения в свой адрес. Однако певица считает, что ее пасынок должен понести ответственность за свои действия. По словам артистки, Роман Захаров причинил много зла ее семье.