Автоэксперт Попов объяснил, как будет контролироваться состояние автомобиля после отмены ТО

Отмена обязательного техосмотра оправданна, поскольку он является лишь скрытой формой налога и не отображает текущее техническое состояние транспортного средства. Об этом сказал ФАН независимый автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя внесенный в Госдуму законопроект, который освобождает от технического осмотра легковые автомобили и мотоциклы, используемые в личных целях.

«Я за это очень давно выступал, потому что техосмотр в нынешней форме является скрытой формой налога, не более того. Он не отображает текущее техническое состояние транспортного средства. Даже при честном прохождении процедуры», — сказал Попов.

Автоэксперт привел в пример случай, когда автомобиль используется очень активно. По его словам, если новая машина уже в первый год «пробегает» 60 тыс. километров, то к моменту техосмотра, через четыре года, она будет представлять из себя автохлам, который можно списать в утиль. Он также отметил еще один момент. Бывает, что сразу после прохождения ТО авто попадает в серьезную аварию. Как такое транспортное средство потом ремонтируют, никому не известно: в гараже или в автосервисе. И состояние машины, которая появляется на дороге, после ремонта тоже никто не проверяет, поскольку формально действует пройденное ТО.

При этом Попов подчеркнул, что отмена ТО вовсе не означает, что теперь можно пользоваться неисправным автомобилем. Поскольку перечень неисправностей, которые запрещают эксплуатацию транспортного средства, никто отменять не собирается.

«Надзорная функция ГИБДД сохраняется, а необоснованное формальное требование техосмотра исключается, поскольку это все превратилось в покупку-продажу и скрытый налог. При этом если автомобиль коммерческий, то он по-прежнему должен будет проходить техосмотр», — уточнил автоэксперт.

По словам Попова, с отменой ТО, скорее всего, произойдет ужесточение надзорных функций ГИБДД. Поскольку еще весной ведомство выступило с инициативой внести изменения в 196 ФЗ о безопасности дорожного движения. В частности, предлагалось изменить 19 статью, которая регулирует порядок запрещений эксплуатации ТС.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Первую версию предложенных изменений рабочая группа по регуляторной гильотине, в которой я состою, заблокировала. Поскольку они носили очень жесткий характер, можно было с перегоревшей лампочкой уже отправить человека на техосмотр. А вот во второй версии неисправности, указанные в ПДД, разделили на две группы: которые можно устранить на месте и те, которые нельзя. Если неисправность устранить на месте невозможно, то, согласно предложенному варианту, приостанавливается действие диагностической карты на три дня, в течение которых водитель должен устранить неисправность», — рассказал автоэксперт.

Как объяснил собеседник ФАН, если эта поправка будет принята, то надзорная функция ГИБДД станет жестче. Не стоит опасаться, что на ТО придется ехать из-за перегоревшей лампочки или отсутствия жидкости в бачке омывателя. Однако неисправности, которые нельзя устранить на месте, — прямая дорога на техосмотр. Но, по словам Попова, неизвестно, когда этот проект, получивший положительное заключение еще весной, будет принят.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев сравнил нынешнюю процедуру техосмотра с дуршлагом, поскольку процедура не учитывает ни пробег автомобиля, ни его состояние после ДТП. По мнению депутата, вопрос техосмотра в России требует комплексного подхода.