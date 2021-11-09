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Минобороны Белоруссии заявило о переброске к границе страны десяти тысяч польских солдат

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 10:52
Армия
Минобороны Белоруссии заявило о переброске к границе страны десяти тысяч польских солдат
wikimedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Минск, 9 ноября. Представители белорусского военного ведомства сообщили о резком наращивании контингента польской армии в непосредственной близости от границ Белоруссии.

Варшава направила к белорусским рубежам около десяти тысяч солдат и офицеров, что, очевидно, является военной деятельностью.

«Минск не получил соответствующих уведомлений от польской стороны», — сообщили в минобороны Белоруссии.

Представители ведомства решительно отвергли обвинения властей Польши в нарушении межгосударственной границы белорусскими военнослужащими и заявили о полной непричастности Минска к миграционному кризису в соседней стране.

Ранее стало известно, что в Польше объявлен экстренный призыв резервистов в два батальона Сил территориальной самообороны из-за попыток нелегальных мигрантов прорваться через границу. О причинах миграционного кризиса в Польше и Литве сообщал телеканал «360».

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мигранты белоруссия польша кризис
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