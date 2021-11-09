Эр-Рияд разрешил иностранцам вкладываться в недвижимость на территории Мекки и Медины

Эр-Рияд, 9 ноября. Управление рынков капитала Саудовской Аравии разрешило иностранцам покупать акции фондов недвижимости, инвестирующих в инфраструктурные проекты в границах Мекки и Медины.

При этом власти указали финансовым организациям на необходимость соблюдения положений закона, который позволяет негражданам владеть жильем в пределах городов-святынь.

Non-Saudis can invest in real estate funds in Makkah, Madinah https://t.co/8b38RWd9Jl — Mohammad Hussain (@mwhussain) November 9, 2021

Как ожидается, новое решение укрепит роль местных рынков недвижимости как одного из каналов пополнения бюджета в рамках программы диверсификации экономики страны Vision 2030. Данный проект, инициированный наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, призван уменьшить зависимость Эр-Рияда от торговли нефтью за счет развития других источников прибыли, в том числе иностранных инвестиций в национальные проекты.

Федеральное агентство новостей /

Управление рынков капитала королевства рассчитывает на то, что такой подход окажет положительное влияние на развитие фондов недвижимости и увеличит их роль в финансировании важных элементов экономики, например, компаний частного сектора.

Как заявил представитель акционерного общества Alawwal Capital Алаа аль-Ибрагим, многие зарубежные компании хотят инвестировать в недвижимое имущество на территории Мекки и Медины, и данное решение устранило для них множество препятствий в этой сфере. Он отметил, что в новом постановлении также проработаны вопросы о ликвидации активов — в этом случае иностранцы получат компенсацию в виде денежных выплат без права на владение землей и размещенными на ней объектами.

.@SaudiCMA_En has allowed the financial market institutions to accept subscriptions of non-Saudis in the real estate fund that invests part or all of its assets in a real estate located within the boundaries of the cities of #Makkah and #Madinahhttps://t.co/MOkA5FleHv — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 8, 2021

Покупать жилье в Саудовской Аравии гражданам других государств власти разрешили еще в 2000 году, однако при соблюдении ряда строгих ограничений. Наиболее значимыми из них были требования о постоянном проживании иностранца на территории королевства и покупке недвижимости для собственного пользования.

На Мекку и Медину действие этого разрешения распространилось в 2005 году, после чего спрос на жилье в городах-святынях среди богатых мусульман стал быстро расти. Это привело к росту числа крупных инфраструктурных проектов — в течение пяти лет после снятия запрета здесь было начато строительство более десяти крупных жилых комплексов.

Гонка за инвестициями

Как ожидается, последние поправки должны заметно увеличить объемы иностранных инвестиций в сектор недвижимости. Он обеспечивает крупный вклад в ВВП королевства, по номинальному значению которого Саудовская Аравия занимает 18-е место среди стран мира. Однако в попытках войти в первую десятку власти страны регулярно проводят реформы, призванные повысить экономические показатели.

Saudi Arabia won't work with foreign firms without regional HQ from 2024 https://t.co/jFPJJobHEv pic.twitter.com/B66iMIE9Y2 — Reuters (@Reuters) February 15, 2021

Например, в начале текущего года руководство страны заявило о намерении отказаться от сотрудничества с зарубежными компаниями, которые не разместили на территории королевства свои региональные штаб-квартиры.

Федеральное агентство новостей /

Данный закон вступит в силу в 2024 году. Он призван укрепить роль Эр-Рияда как экономического центра, а также создать новые рабочие места для населения страны. Однако это постановление касается лишь крупных корпораций, которые сотрудничают напрямую с правительством, частный сектор под действие закона не попадает.

Новая экономическая стратегия приносит свои плоды — прямые иностранные инвестиции в саудовские активы с 3 млрд саудовских риялов (около 800 млн долларов) во втором квартале 2020 года выросли до 51,8 млрд (13,8 млрд долларов) к середине 2021-го. При этом, по заявлению властей, королевство пока «находится на стадии подготовки» — запущен очередной ряд крупных проектов, который, как ожидается, приведет к значительному росту вложений из-за рубежа.