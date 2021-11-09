Политолог Бортник: украинским властям не хватает доказательств для ареста Медведчука

Киев, 9 ноября. Украинские власти допустили ряд серьезных ошибок в деле предпринимателя и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

Поводом для высказывания киевского эксперта стало назначенное на 9 ноября заседание, в ходе которого прокуратура будет просить апелляционный суд удовлетворить ходатайство об аресте Медведчука. По мнению Бортника, сторону обвинения ждет оглушительный провал. Политолог раскрыл главную ошибку киевских прокуроров: вместо того, чтобы пытаться предъявить реальные доказательства по делу о донбасском угле, они увлеклись политикой и не смогли сформулировать внятную позицию в суде.

«Я думаю, что арест Медведчука маловероятен. Я думаю, что пока что в этом вопросе сохранится баланс. Тем более что за это время новой доказательной базы по этому делу прокуратура предоставить не смогла... (Это дело. — Прим. ФАН) изначально было политически нагружено», — констатировал Бортник.

Федеральное агентство новостей /

На то, что в деле о донбасском угле слишком много политики указывал и сам предприниматель. По его мнению, обвинения в госизмене были сфабрикованы в кабинетах СБУ. До заседания 9 ноября политику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезд и обязательства являться на допросы к следователю по первому требованию.

Как пишет НСН, несмотря на преследование по делу о госизмене, Виктор Медведчук ведет активную политическую жизнь. Ранее лидер партии ОПЗЖ раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за допущение энергетического кризиса в стране.