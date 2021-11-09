Захарова иронично отреагировала на призыв МИД Польши внедрить санкции из-за мигрантов

Москва, 9 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Польши ввести санкции против лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Республикой Беларусь.

Белорусские пограничники ранее проинформировали, что ситуация на польской границе начинает обостряться. Туда направилась многочисленная группа мигрантов из стран Востока и Африки. После этого МИД Польши призвал оперативно внедрить санкции против тех, кто причастен к обострению миграционного кризиса.

Мария Захарова иронично заметила, что Варшаве следует ввести ограничения против бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего, поскольку при нем США вторглись в Ирак.

«И против Буша-младшего с Пентагоном?» — написала дипломат в Telegram-канале, намекая на введение против них санкций со стороны Польши.

Как стало известно ранее, ВС Польши мобилизовали два батальона легкой пехоты из-за обострения на границе.