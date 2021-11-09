Египет и Франция договорились о поддержке политического урегулирования в Ливии

Каир, 9 ноября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его французский коллега Эммануэль Макрон подчеркнули необходимость поддержки политического курса в Ливии, который приведет к избирательному процессу и выводу иностранных войск и наемников.

По сообщению пресс-службы главы североафриканской республики, телефонный разговор между лидерами состоялся накануне. Стороны обсудили текущую подготовку к международной конференции по ливийскому урегулированию. Мероприятие пройдет 12 ноября в Париже.

Ас-Сиси и Макрон согласились поддержать существующий политический процесс, ведущий к проведению президентских и парламентских выборов в назначенную дату — 24 декабря. Они подтвердили необходимость эвакуации из страны всех зарубежных сил и боевиков, а также подрыва любого внешнего вмешательства, способствующего разжиганию кризиса.

На прошлой неделе МИД Франции заявил о важности плебисцита для урегулирования политической напряженности и решения проблемы с безопасностью в североафриканской стране.

В Триполи 30 политических партий Ливии подписали кодекс чести. Они выступили в поддержку своевременного проведения избирательного процесса и против иностранного вмешательства во внутренние дела государства.