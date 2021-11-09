Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 14:58
14:57
Общество
Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве после режима нерабочих дней
14:57
Общество
В Северодвинске скоропостижно скончался помощник мэра города Валерий Машенков
14:55
Политика
Российская журналистка Симоньян заявила, что Украина «поперхнется» ее родной Кубанью
14:53
Весь мир
Египет увеличит численность пограничных войск на границе с Израилем
14:49
Весь мир
Вице-спикер парламента Ливии потребовал изменить Закон о выборах президента
14:48
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева назвала лень вирусом, который тормозит развитие человека
14:48
Общество
Юристы Пригожина представили суду сведения о предвзятости экспертизы «Эха Москвы»
14:44
Происшествия
Неизвестные выложили подъезд к дому из надгробий под Владимиром
14:43
Общество
Экономист Реутов усомнился, что цены на продукты в магазинах Крыма снизятся на 20%
14:43
Общество
Адвокат Вербицкая-Линник прокомментировала действия приемного отца потомка Сталина
Все новости

Боксер из Волгограда Гор Хачатрян завоевал чемпионский пояс среди профессионалов
Спорт
Боксер из Волгограда Гор Хачатрян завоевал чемпионский пояс среди профессионалов
instagram.com  /  @gor_khachatryan__

Волгоград, 9 ноября. В главном бое турнира Shamo Boxing 65 «Дерись и побеждай!» в Москве волгоградец Гор Хачатрян завоевал титул WBC Asia Continental в первом полусреднем весе. Соревнования прошли в зале «Академии бокса» в «Лужниках». Как сообщает «Волгоградская правда», это был четвертый поединок боксера на профессиональном ринге, в трех предыдущих также были одержаны победы.

Соперником Гора Хачатряна был 35-летний Дмитрий Михайленко из Геленджика по прозвищу Механик. Опытный боец из Краснодарского края перед титульным боем за пояс чемпиона WBC Asia Continental имел на своем счету 23 победы, из которых 10 были одержаны нокаутом. К тому же Дмитрий Михайленко был немного выше оппонента, что при равном весе могло стать ключом к успеху.

Однако волгоградский боксер за счет быстрой и наступательной манеры боя сразу захватил преимущество. Уже в первом раунде ему удались несколько плотных ударных серий, которые раз за разом отбрасывали соперника к канатам. Во втором раунде преимущество Гора Хачатряна только увеличилось, а третий раунд стал последним из запланированных десяти. В конце трехминутки волгоградец в очередной раз прижал противника к канатам. Тот пытался закрыться в низкой стойке, но все равно пропускал плотные удары в голову и корпус. Михайленко удалось остаться на ногах до конца раунда, но секунданты приняли решение не продолжать бой. Боксер из Волгограда одержал победу техническим нокаутом и получил чемпионский пояс.

Ранее ФАН рассказывал о победе Марка Петровского на чемпионате мира по боксу в Сербии. Предыдущую победу в этой весовой категории (свыше 92 кг) одержал в 2003 году Александр Поветкин.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Боксер из Волгограда Гор Хачатрян завоевал чемпионский пояс среди профессионалов
боксер титул пояс чемпион титульный бой гор хачатрян
Комментировать