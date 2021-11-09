Боксер из Волгограда Гор Хачатрян завоевал чемпионский пояс среди профессионалов

Волгоград, 9 ноября. В главном бое турнира Shamo Boxing 65 «Дерись и побеждай!» в Москве волгоградец Гор Хачатрян завоевал титул WBC Asia Continental в первом полусреднем весе. Соревнования прошли в зале «Академии бокса» в «Лужниках». Как сообщает «Волгоградская правда», это был четвертый поединок боксера на профессиональном ринге, в трех предыдущих также были одержаны победы.

Соперником Гора Хачатряна был 35-летний Дмитрий Михайленко из Геленджика по прозвищу Механик. Опытный боец из Краснодарского края перед титульным боем за пояс чемпиона WBC Asia Continental имел на своем счету 23 победы, из которых 10 были одержаны нокаутом. К тому же Дмитрий Михайленко был немного выше оппонента, что при равном весе могло стать ключом к успеху.

Однако волгоградский боксер за счет быстрой и наступательной манеры боя сразу захватил преимущество. Уже в первом раунде ему удались несколько плотных ударных серий, которые раз за разом отбрасывали соперника к канатам. Во втором раунде преимущество Гора Хачатряна только увеличилось, а третий раунд стал последним из запланированных десяти. В конце трехминутки волгоградец в очередной раз прижал противника к канатам. Тот пытался закрыться в низкой стойке, но все равно пропускал плотные удары в голову и корпус. Михайленко удалось остаться на ногах до конца раунда, но секунданты приняли решение не продолжать бой. Боксер из Волгограда одержал победу техническим нокаутом и получил чемпионский пояс.

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