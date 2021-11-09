Ростех: прототип истребителя Су-75 Checkmate доставлен в ОАЭ на выставку Dubai Airshow

Москва, 9 ноября. Модель новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate прибыла в Объединенные Арабские Эмираты для показа на международной выставке Dubai Airshow.

Доставка прототипа перспективного однодвигательного истребителя была осуществлена транспортным самолетом Ан-124 «Руслан», сообщили представители государственной корпорации «Ростех» корреспондентам ТАСС.

«Действительно, прототип нового однодвигательного истребителя Checkmate прибыл в ОАЭ для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow», — сказано в их заявлении.

Представители Ростеха подчеркнули, что Су-75 будет впервые продемонстрирован за рубежом на дубайском авиасалоне, в том числе в формате закрытых показов. Ранее сообщалось, что презентация перспективного российского истребителя Checkmate в ОАЭ станет «трамплином» для его производства и экспорта.