Азамат Мусагалиев тонко пошутил в юбилей КВН после приостановки съемок «Игры»

Москва, 9 ноября. Юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев пошутил в день 60-летия КВН, капитаном команды которого он когда-то был. Комик не стал публично поздравлять Клуб веселых и находчивых с круглой датой.

Мусагалиев приложил руку к новому проекту канала ТНТ «Игра», который многие посчитали похожим на КВН. Недавно съемки шоу приостановили, объяснив это пандемией коронавируса. Однако в Сети ходят слухи, что на самом деле за этим стоит ведущий Клуба веселых и находчивых Александр Масляков.

Подобные предположения подогрел новый пост Мусагалиева, который он опубликовал в Instagram 8 ноября. Хотя в эту дату отмечался юбилей КВН, комик поздравил подписчиков с Днем рентгенолога.

«В этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. Для медицины это открытие обернулось настоящим прорывом в области диагностики целого комплекса заболеваний и травм. Спасибо!» — написал юморист.

Многие пользователи соцсети оценили тонкую шутку телеведущего. Примечательно, что к ней присоединился товарищ Мусагалиева по команде «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов. В юбилей КВН он поздравил подписчиков своей страницы в Instagram со Всемирным днем урбанизма.

После приостановки съемок «Игры» распространились слухи о возможном закрытии шоу. Комик Гарик Мартиросян опроверг подобные сообщения, пояснив, что коронавирусные ограничения не позволяют снимать проекты со зрителями в зале.