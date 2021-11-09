Юлий Гусман заявил, что 79-летний Масляков выглядит моложе Урганта

Москва, 9 ноября. Знаменитый режиссер Юлий Гусман сделал комплимент ведущему КВН Александру Маслякову, который через две недели отметит 80-летие.

Гусман стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он c Иваном Ургантом затронули тему КВН, который отметил юбилей — 60-лет. Режиссер уже давно является бессменным членом жюри, но дольше всех над программой работает Масляков.

«То, что Саша выстоял на сцене 60 лет — это что-то невероятное. И ведь главное, что он выглядит намного моложе тебя, Вань», — пошутил Юлий Гусман.

Он отметил, что Масляков сделал большой вклад в развитие юмора. Поэтому юбилей КВН празднуют во всем мире, пишет Teleprogramma.pro.

Конфликтная ситуация ранее произошла между Масляковым и авторами программы «Игра» на ТНТ. Ведущий КВН считает, что создатели нового юмористического шоу «взяли и украли идею». При этом, по его словам, КВН продолжится и не собирается закрываться.