Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 11:55
11:55
Общество
Врачи Самарской области выявили максимальное число заболевших COVID-19 за всю пандемию
11:54
Политика
Политолог Кедми: позиция Европы по «Северному потоку — 2» не поменяется из-за Украины
11:51
Политика
Замглавы МИД Польши допустил обращение Варшавы к НАТО из-за миграционного кризиса
11:49
Политика
Захарова посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции» против Белоруссии
11:45
Политика
Кабмин Литвы одобрил введение чрезвычайного положения на границе с Белоруссией
11:45
Спорт
Полузащитник сборной Аргентины Медина может перейти в «Зенит»
11:44
Происшествия
Погибшего во время спецоперации в Петербурге сотрудника СОБР наградят за мужество
11:44
Шоу-бизнес
Нина Буденная опровергла слова Татьяны Васильевой о любовной связи с Михаилом Державиным
11:43
Происшествия
В Саратове задержали депутата Бондаренко за хулиганство на избирательном участке 19 сентября
11:39
Общество
Коронавирус выявили у 39 160 человек в России за сутки
Все новости

Юлий Гусман заявил, что 79-летний Масляков выглядит моложе Урганта

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 10:31
Общество
Юлий Гусман заявил, что 79-летний Масляков выглядит моложе Урганта
wikipedia.org  /  premier.gov.ru / CC BY 4.0

Москва, 9 ноября. Знаменитый режиссер Юлий Гусман сделал комплимент ведущему КВН Александру Маслякову, который через две недели отметит 80-летие.

Гусман стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он c Иваном Ургантом затронули тему КВН, который отметил юбилей — 60-лет. Режиссер уже давно является бессменным членом жюри, но дольше всех над программой работает Масляков.

«То, что Саша выстоял на сцене 60 лет — это что-то невероятное. И ведь главное, что он выглядит намного моложе тебя, Вань», — пошутил Юлий Гусман.

Он отметил, что Масляков сделал большой вклад в развитие юмора. Поэтому юбилей КВН празднуют во всем мире, пишет Teleprogramma.pro.

Конфликтная ситуация ранее произошла между Масляковым и авторами программы «Игра» на ТНТ. Ведущий КВН считает, что создатели нового юмористического шоу «взяли и украли идею». При этом, по его словам, КВН продолжится и не собирается закрываться.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юлий Гусман заявил, что 79-летний Масляков выглядит моложе Урганта
квн масляков гусман вечерний ургант
Комментировать