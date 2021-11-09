«Этот день в истории». Что произошло 9 ноября, праздники, факты, люди

Сегодня отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальная ночь». Жертвами нацистов тогда стали 90 человек, а 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Эти события положили начало Холокосту — массовому уничтожению евреев, жертвами которого стали около 6 000 000 человек.

Кроме того, 9 ноября по всему миру празднуется День лизинга. История этого вида финансовых услуг берет начало еще в древности. В наше время наиболее распространенной сферой для лизинга является транспорт: автомобильный, авиационный, речной, морской, железнодорожный и другие.

В этот день в 1989 году началось разрушение Берлинской стены. Ее строительство было начато 13 августа 1961 года. Заграждение должно было сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, число которых росло из года в год. Однако сразу после падения коммунистического режима в ГДР в 1989 году началось немедленное разрушение стены.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».