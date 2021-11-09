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Экономист Бодрова рассказала, зачем Украина хочет участвовать в сертификации «СП-2»
Экономика
Экономист Бодрова рассказала, зачем Украина хочет участвовать в сертификации «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Украина хочет участвовать в сертификации «Северного потока — 2» и ждет решения, но не факт, что оно будет положительным для Киева. Об этом ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Украина в ожидании

Компания «Оператор ГТС Украины» ожидает от регулятора Германии принятия окончательного решения по поводу поданной заявки на участие в процедуре сертификации оператора российского газопровода «Северный поток — 2» на следующей неделе. Такое заявление сделал глава украинской компании Сергей Макогон.

«Решение ожидается на следующей неделе», — заявил он.

Экономист Бодрова рассказала, зачем Украина хочет участвовать в сертификации «СП-2»
Федеральное агентство новостей /

О том, что компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку на участие в сертификации газопровода, стало известно еще 20 октября. Макогон заметил, что Киев хочет противостоять реализации проекта «Северный поток — 2».

Процесс сертификации

Как отметила Анна Бодрова, чтобы «Северный поток — 2» начал работу, он должен быть сертифицирован на европейском уровне. Процесс сертификации уже запущен и займет примерно четыре месяца.

«Сейчас в сертификации принимают участие PGNiG (Польша) и ее дочерняя компания PGNiG Supply & Trading GmbH. Украинская сторона хочет участвовать в сертификации и ждет решения, но не факт, что оно будет положительным, поскольку компании Украины не принимали участия в проекте и не обладают нужным опытом в процедурах сертификации на европейском уровне», — пояснила Анна Бодрова.

Экономист Бодрова рассказала, зачем Украина хочет участвовать в сертификации «СП-2»
Федеральное агентство новостей /

Она заметила, что в «Газпроме» не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект. Но некоторые страны его постоянно пытаются сделать инструментом политического влияния.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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