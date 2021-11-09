Несовершеннолетним россиянам могут начать переводить на счета средства от НДПИ

Москва, 9 ноября. Часть средств от собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) могут начать перечислять на счета несовершеннолетних россиян. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Он предложил правительству страны продумать новый механизм для выплат 100 тысяч рублей на детей в России, об этом пишет «Федерал Пресс».

«Программа материнского капитала оказывает позитивное воздействие на демографическую ситуацию, однако для достижения большего эффекта меры поддержки необходимо расширять», — уверен Петунин.

Он считает, что деньги необходимо перечислять на счета детей до 18 лет. После достижения совершеннолетия россияне должны получить право воспользоваться собранной суммой. По словам Петунина, ежегодно в Фонд будущих поколений необходимо перечислять средства в размере 10% от НДПИ, откуда на счет каждого новорожденного будет поступать по 100 тыс. рублей.

Пока для помощи родителям государство организовало выплаты пособий на детей, перечисления за ноябрь уже стартовали. Поступлению денег российским семьям не помешали даже объявленные нерабочие дни.